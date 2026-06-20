Pilne: Uszkodzona sieć trakcyjna. Pociąg z Warszawy Berlina jedzie 4 godziny dłużej
PKP Intercity poinformowało właśnie o uszkodzeniu infrastruktury kolejowej – sieci trakcyjnej – na odcinku Nowy Tomyśl – Opalenica i zawieszeniu ruchu pociągów na tej trasie. Bezpośrednio dotknięte są połączenia z Warszawy do Berlina i z powrotem. Pociągi do Berlina kursują dziś drogą okrężną przez Szczecin – bez przesiadki, ale z wydłużeniem czasu przejazdu o około cztery godziny. Czy jedziesz dziś do Berlina?
Co się stało i jakie połączenia są dotknięte
PKP Intercity ogłosiło, że w związku z uszkodzeniem sieci trakcyjnej zawieszony jest ruch pociągów na odcinku Nowy Tomyśl – Opalenica na linii kolejowej łączącej Warszawę z Poznaniem i dalej z Berlinem. Przerwa obowiązuje do odwołania – PKP Intercity nie podało szacowanego czasu przywrócenia normalnego ruchu.
Utrudnienia dotyczą trzech relacji:
- Warszawa – Poznań – Berlin (oraz w relacji powrotnej Berlin – Poznań – Warszawa)
- Gdynia – Berlin (oraz w relacji powrotnej)
- Zielona Góra – Poznań (oraz w relacji powrotnej)
Utrudnienia nie dotyczą pociągów Galicja, Wawel i Odra kursujących w relacji Berlin – Przemyśl – Berlin.
Jak jeżdżą dziś pociągi z Warszawy do Berlina
To najważniejsza informacja dla pasażerów wyjeżdżających z Warszawy Centralnej lub Warszawy Zachodniej w kierunku Niemiec. Pociągi z Warszawy do Berlina – i z Berlina do Warszawy – kursują dziś drogą okrężną przez Szczecin. PKP Intercity zapewnia, że podróż odbywa się bez konieczności przesiadki – skład jedzie tą samą trasą, tylko dłużej. Wydłużenie czasu przejazdu wynosi około czterech godzin w stosunku do normalnego rozkładu jazdy.
Dla porównania: standardowy czas przejazdu pociągiem IC lub EIC z Warszawy Centralnej do Berlina Hbf wynosi zazwyczaj około pięciu godzin i trzydziestu minut do sześciu godzin. Dziś ten sam przejazd zajmie około dziesięciu godzin.
Trasa Zielona Góra – Poznań: zastępcza komunikacja autobusowa
Pasażerowie podróżujący w relacji Zielona Góra – Poznań mogą liczyć na zastępczą komunikację autobusową na odcinku Nowy Tomyśl – Buk. Wydłużenie czasu przejazdu na tej trasie wynosi około jednej godziny. Bilety zakupione na pociąg są honorowane w autobusie zastępczym.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jedziesz dziś pociągiem z Warszawy
- Jedziesz do Berlina? – Twój pociąg dojedzie na miejsce, ale spodziewaj się opóźnienia rzędu czterech godzin. Poinformuj z wyprzedzeniem osoby, które czekają na Ciebie w Berlinie, i sprawdź, czy zdążysz na przesiadki lub połączenia na miejscu.
- Jedziesz z Berlina do Warszawy? – analogicznie, Twój pociąg jedzie przez Szczecin i dotrze do Warszawy Centralnej o około cztery godziny później niż zaplanowano w rozkładzie jazdy.
- Sprawdź aktualny rozkład jazdy – sytuacja jest dynamiczna i PKP Intercity będzie aktualizować informacje. Sprawdzaj rozkład na intercity.pl lub w aplikacji PKP Intercity, wyszukując konkretny numer pociągu. Pod adresem intercity.pl dostępna jest dedykowana strona z informacją o przerwie w ruchu.
- Prawo do zwrotu biletu – jeśli z powodu opóźnienia rezygnujesz z podróży, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1371/2007 o prawach pasażerów kolejowych, w przypadku opóźnienia powyżej 60 minut możesz też wnioskować o odszkodowanie w wysokości 25 procent ceny biletu (powyżej 60 minut) lub 50 procent (powyżej 120 minut).
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.