Pilne utrudnienia na linii M1. Mężczyzna wrzucił plecak na tory na stacji Metro Centrum
Na linii M1 warszawskiego metra występują poważne utrudnienia. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, przyczyną jest incydent na stacji Metro Centrum, gdzie mężczyzna wrzucił plecak pomiędzy pierwszy i drugi tor. Pierwszą informację dostalićmy od Czytelniczki.
Jak przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, w rozmowie z Warszawą w Pigułce, w związku ze zdarzeniem konieczne było wyłączenie zasilania trzeciej szyny, aby umożliwić policji bezpieczne przeprowadzenie rozpoznania.
– Mężczyzna wrzucił plecak pomiędzy pierwszy i drugi tor na stacji Metro Centrum. Policja musi wejść na torowisko i sprawdzić pozostawiony przedmiot, dlatego konieczne jest wyłączenie trzeciej szyny – przekazała Anna Bartoń.
W związku z prowadzonymi działaniami pociągi kursują w dwóch pętlach:
- Kabaty – Metro Politechnika,
- Dworzec Gdański – Młociny.
Pozostały odcinek linii M1 został czasowo wyłączony z ruchu.
Na miejscu pracują służby. Pasażerowie powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego. Ruch zostanie wznowiony po zakończeniu działań policji i potwierdzeniu, że pozostawiony plecak nie stanowi zagrożenia.
[AKTUALIZACJA] WTP informuje, że wyłączone są stacje : Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał. Uruchomiono linię Z za metro, która kursuje na trasie: pl. Wilsona 18 – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Metro Politechnika 10.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.