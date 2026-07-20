Pilne utrudnienia na linii M1. Mężczyzna wrzucił plecak na tory na stacji Metro Centrum

20 lipca 2026 17:17 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na linii M1 warszawskiego metra występują poważne utrudnienia. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, przyczyną jest incydent na stacji Metro Centrum, gdzie mężczyzna wrzucił plecak pomiędzy pierwszy i drugi tor. Pierwszą informację dostalićmy od Czytelniczki.

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Ewakuacja na stacji metra. | Fot. Czytelniczka.
Ewakuacja na stacji metra. | Fot. Czytelniczka.

Jak przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, w rozmowie z Warszawą w Pigułce, w związku ze zdarzeniem konieczne było wyłączenie zasilania trzeciej szyny, aby umożliwić policji bezpieczne przeprowadzenie rozpoznania.

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Mężczyzna wrzucił plecak pomiędzy pierwszy i drugi tor na stacji Metro Centrum. Policja musi wejść na torowisko i sprawdzić pozostawiony przedmiot, dlatego konieczne jest wyłączenie trzeciej szyny – przekazała Anna Bartoń.

W związku z prowadzonymi działaniami pociągi kursują w dwóch pętlach:

  • Kabaty – Metro Politechnika,
  • Dworzec Gdański – Młociny.

Pozostały odcinek linii M1 został czasowo wyłączony z ruchu.

Na miejscu pracują służby. Pasażerowie powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego. Ruch zostanie wznowiony po zakończeniu działań policji i potwierdzeniu, że pozostawiony plecak nie stanowi zagrożenia.

[AKTUALIZACJA] WTP informuje, że wyłączone są stacje : Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał. Uruchomiono linię Z za metro, która kursuje na trasie: pl. Wilsona 18 – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Metro Politechnika 10.

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