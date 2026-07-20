Zostawił saszetkę na ławce. W kilka chwil zniknęło 60 tysięcy złotych
Chwila nieuwagi wystarczyła, by mężczyzna stracił 60 tysięcy złotych. Gotówka pozostawiona w saszetce na ławce zniknęła, zanim właściciel zdążył po nią wrócić. Policjanci z Warszawy szybko ustalili osoby podejrzane o kradzież i dokonali zatrzymania.
Saszetka z pieniędzmi zniknęła
Do zdarzenia doszło na Mokotowie. Z ustaleń wynika, że pokrzywdzony pozostawił na ławce saszetkę, w której znajdowało się 60 tys. zł w gotówce. Gdy po krótkiej chwili wrócił po swoje rzeczy, pieniędzy już nie było.
O sprawie natychmiast poinformowano policję.
Monitoring pomógł namierzyć podejrzanych
Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Śledczy przeanalizowali nagrania z monitoringu oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił wytypować osoby podejrzewane o kradzież.
Wkrótce zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy w wieku 22 i 45 lat.
Znaleziono część skradzionych pieniędzy
Według ustaleń śledczych mężczyźni mieli wspólnie wykorzystać chwilową nieuwagę właściciela saszetki i zabrać znajdującą się w niej gotówkę.
Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli część skradzionych pieniędzy.
Usłyszeli zarzuty
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, gdzie przedstawiono im zarzuty kradzieży z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
Prokurator zastosował wobec obu podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.
Za zarzucany czyn grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.