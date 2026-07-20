Przełom w sprawie Stuu. Sąd zdecydował, youtuber ma trafić do Polski. Grozi mu wieloletnie więzienie

20 lipca 2026 19:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Brytyjski wymiar sprawiedliwości podjął decyzję w sprawie Stuarta K.-B., znanego w Internecie jako Stuu. Jak informują brytyjskie media, sąd zgodził się na jego ekstradycję do Polski, gdzie ma odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez polską prokuraturę.

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Autorstwa WJAZD NA CHATE, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138461903

Sąd wyraził zgodę na ekstradycję

Według informacji opublikowanych przez brytyjski dziennik The Independent, Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii nakazał przekazanie youtubera polskim organom ścigania. Stuart K.-B. przebywał dotychczas w brytyjskim areszcie i podejmował próby zablokowania ekstradycji.

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Decyzja oznacza, że po zakończeniu procedur może zostać przetransportowany do Polski.

Sprawa ma swój początek w 2023 roku

Śledztwo nabrało rozgłosu po publikacji materiału przez youtubera Sylwestra Wardęgę. W filmie przedstawiono zarzuty dotyczące kontaktów popularnych twórców internetowych z nieletnimi fankami. Wydarzenia te zapoczątkowały tzw. Pandora Gate, jedną z największych afer w polskim internecie.

W 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu Stuartowi K.-B. zarzutów. Dotyczą one m.in. podejrzeń o przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich oraz rozpijanie nieletnich.

Sąd nie rozstrzyga o winie

Jak podkreślił brytyjski sąd, decyzja o ekstradycji nie oznacza uznania oskarżonego za winnego. W uzasadnieniu zaznaczono, że postępowanie ekstradycyjne nie służy ocenie winy lub niewinności, lecz dotyczy wyłącznie możliwości przekazania podejrzanego państwu, które prowadzi przeciwko niemu postępowanie karne.

O winie lub niewinności Stuarta K.-B. zdecyduje dopiero sąd rozpoznający sprawę w Polsce.

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Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone przed sądem, Stuartowi K.-B. może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. Po zakończeniu procedury ekstradycyjnej dalsze czynności procesowe będą prowadzone przez polskie organy ścigania.

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