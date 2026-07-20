Pilne utrudnienia w metrze M1. Trzy stacje wyłączone z ruchu, uruchamiana jest komunikacja zastępcza

20 lipca 2026 11:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew wstrzymano ruch pociągów na części linii M1. Trzy stacje zostały wyłączone z obsługi pasażerów, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia komunikację zastępczą.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Metro kursuje tylko na części trasy

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Obecnie pociągi linii M1 kursują wyłącznie w relacji:

Kabaty – Słodowiec

Oznacza to, że północny odcinek pierwszej linii metra jest czasowo wyłączony z ruchu.

Te stacje są nieczynne

Do odwołania z ruchu pasażerskiego wyłączone zostały stacje:

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Rusza linia zastępcza „Za Metro”

Aby ułatwić pasażerom dojazd, trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej Za Metro, która będzie kursowała na trasie:

Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Żeromskiego – Metro Słodowiec 04.

Utrudnienia mogą potrwać

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani jaki był charakter zdarzenia na stacji Wawrzyszew. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i liczyć się z wydłużonym czasem podróży.

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