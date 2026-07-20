Pilne utrudnienia w metrze M1. Trzy stacje wyłączone z ruchu, uruchamiana jest komunikacja zastępcza
Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew wstrzymano ruch pociągów na części linii M1. Trzy stacje zostały wyłączone z obsługi pasażerów, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia komunikację zastępczą.
Metro kursuje tylko na części trasy
Obecnie pociągi linii M1 kursują wyłącznie w relacji:
Kabaty – Słodowiec
Oznacza to, że północny odcinek pierwszej linii metra jest czasowo wyłączony z ruchu.
Te stacje są nieczynne
Do odwołania z ruchu pasażerskiego wyłączone zostały stacje:
Młociny
Wawrzyszew
Stare Bielany
Rusza linia zastępcza „Za Metro”
Aby ułatwić pasażerom dojazd, trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej Za Metro, która będzie kursowała na trasie:
Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Żeromskiego – Metro Słodowiec 04.
Utrudnienia mogą potrwać
Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani jaki był charakter zdarzenia na stacji Wawrzyszew. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i liczyć się z wydłużonym czasem podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.