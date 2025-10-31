Pilne! Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Gigantyczne utrudnienia już za kilka dni
Od poniedziałku, 3 listopada, kierowcy w Warszawie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie ulicy Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty. Drogowcy rozpoczynają ostatni etap przebudowy ulicy Chodeckiej, co oznacza wprowadzenie ruchu wahadłowego i objazdów – zaledwie dzień po Zaduszkach, kiedy wielu mieszkańców nadal odwiedza Cmentarz Bródnowski.
Zakres prac i objazdy
W ramach inwestycji drogowcy będą układać nową nawierzchnię na ulicy Matki Teresy z Kalkuty w rejonie skrzyżowania z Chodecką. Ruch zostanie poprowadzony wahadłowo, a prace będą realizowane etapami – na odcinkach po około 100 metrów.
Pierwsze roboty rozpoczną się w poniedziałek rano, 3 listopada o godzinie 8:00. Początkowo prace będą prowadzone bliżej ulicy Gilarskiej – najpierw w kierunku Chodeckiej, a potem w stronę Gilarskiej. Następnie drogowcy przeniosą się w rejon skrzyżowania z ulicą Rembielińską – najpierw na pas w kierunku Wisły, a później w stronę Chodeckiej.
Każdy etap ma potrwać około czterech do pięciu dni, w zależności od pogody.
Objazdy poprowadzą ulicami: Rembielińską, Wyszogrodzką, św. Wincentego i Kondratowicza. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na poniedziałek, 24 listopada.
Co obejmuje inwestycja?
Remont ulicy Chodeckiej to część większego programu modernizacji Bródna po zakończeniu budowy metra. Wcześniej przebudowano już odcinek od Krasnobrodzkiej do Wyszogrodzkiej, a teraz drogowcy zajmują się ostatnim fragmentem – w tym budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Matki Teresy z Kalkuty.
Na odcinku od ronda do Żuromińskiej pojawią się nowe miejsca parkingowe oraz szpaler drzew po zachodniej stronie ulicy. Pomiędzy Wyszogrodzką a Balkonową zostanie odnowiona jezdnia, chodniki oraz przejście dla pieszych przy Żuromińskiej.
Utrudnienia dla kierowców i pieszych
Podczas robót dojazd do parkingów przy ulicy Rembielińskiej będzie możliwy, ale pod nadzorem osób kierujących ruchem. Piesi zostaną skierowani na drugą stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty – po przeciwnej stronie skrzyżowania z Chodecką. Nadal zamknięty pozostanie wjazd z Matki Teresy z Kalkuty w Chodecką.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Prace rozpoczną się dzień po Zaduszkach, dlatego kierowcy odwiedzający Cmentarz Bródnowski muszą przygotować się na korki i utrudniony przejazd w rejonie ulic Chodeckiej, Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty. Warto wcześniej zaplanować trasę lub wybrać komunikację miejską.
