Pilne! Wojewoda Mazowiecki wydaje komunikat ws. schroniska w Sobolewie [RAPORT]
Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał oficjalny komunikat kończący dramatyczną akcję w schronisku „Happy Dog” w Sobolewie. Po decyzji o natychmiastowym zamknięciu placówki, służby przez kilkadziesiąt godzin prowadziły ewidencję i wywózkę zwierząt. Wiadomo już, gdzie trafiły czworonogi i jakie kroki wobec urzędników podejmie teraz wojewoda.
146 psów trafiło do Wojtyszek
Akcja przekazywania zwierząt trwała nieprzerwanie od sobotniego popołudnia aż do niedzieli. Jak poinformował urząd, gmina Sobolew w dniach 24-25 stycznia przeprowadziła ewidencję i transport psów, które pozostały w schronisku.
Łącznie z terenu zamkniętej placówki wywieziono 146 psów. Zwierzęta zostały przekazane do schroniska w Wojtyszkach, prowadzonego przez Instytut Ochrony Zwierząt Sp. z o.o.. Cały proces odbywał się pod ścisłym nadzorem policji oraz inspektorów weterynarii. Obecnie trwa jeszcze uzupełnianie dokumentacji medycznej i spisywanie numerów czipów przejętych czworonogów.
Wojewoda żąda wyjaśnień
Zamknięcie schroniska to nie koniec sprawy dla lokalnych urzędników. Wojewoda Mazowiecki oczekuje pilnych wyjaśnień w sprawie sytuacji, do jakiej dopuszczono w Sobolewie. Tłumaczyć musi się Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie, który sprawował bezpośredni nadzór nad placówką. Wyjaśnienia mają trafić na biurko wojewody jeszcze w tym tygodniu.
Dodatkowo gmina Sobolew oraz inspektorat weterynarii mają obowiązek przekazać dokładny raport po zdarzeniu w nadchodzących dniach.
Kontrole MSWiA będą kontynuowane
Decyzja o zamknięciu obiektu „Happy Dog” zapadła w sobotę, 24 stycznia. Powiatowy Lekarz Weterynarii wręczył właścicielowi nakaz natychmiastowego zaprzestania działalności oraz zakaz prowadzenia schronisk w przyszłości. Dokumentowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Urząd Wojewódzki przypomina, że akcja jest efektem zintensyfikowanych działań państwa. W styczniu 2026 roku, z inicjatywy MSWiA, uruchomiono dodatkowe, niezapowiedziane kontrole schronisk w całym regionie. Władze zapowiadają, że w trosce o dobro zwierząt wizytacje te będą ponawiane.
