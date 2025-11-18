Pilne! Wojsko w gotowości. MON ujawnia

18 listopada 2025 13:13

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało dziś nowe, kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa po ostatnich aktach dywersji na polskiej kolei. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wiele prób sabotażu udało się udaremnić dzięki natychmiastowym działaniom służb, w tym Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej.

Według MON operacje te miały zapobiec zdarzeniom podobnym do tych, które w ostatnich dniach wstrząsnęły opinią publiczną — zniszczenie torów w miejscowości Mika oraz uszkodzenie infrastruktury w okolicach Gołębia.

MON: służby działały skutecznie i z wyprzedzeniem

Wicepremier Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Radiem ZET ujawnił, że część zagrożeń wykryto wcześniej i zneutralizowano, zanim doszło do realnego niebezpieczeństwa. To właśnie skoordynowane działania służb sprawiły, że — jak powiedział — „wiele akcji dywersyjnych nie zakończyło się katastrofą”.

Wojsko przygotowane do wsparcia służb cywilnych

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło również, że Sztab Generalny Wojska Polskiego otrzymał polecenie przygotowania operacji, która w razie potrzeby wesprze działania Policji, Straży Ochrony Kolei, ABW i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury.

To oznacza, że wojsko pozostaje w pełnej gotowości, a scenariusz wsparcia cywilnych służb przestał być tylko teoretyczny.

Jak zaznaczono, takie procedury są zgodne ze standardami NATO — w wielu krajach Sojuszu armia regularnie wspiera działania na terenie państwa w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko sabotażu infrastruktury krytycznej.

Rosnące napięcie po dwóch aktach sabotażu na kolei

W ostatnich dniach Polska mierzy się z bezprecedensową serią incydentów:

– w miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego rozerwała szynę,
– pod Gołębiem uszkodzona trakcja i element zamocowany na torach zmusiły maszynistę pociągu z 475 pasażerami do gwałtownego hamowania.

W opinii ekspertów oba zdarzenia noszą znamiona działań dywersyjnych o charakterze terrorystycznym.

Prokuratura Krajowa potwierdziła wszczęcie śledztwa „na rzecz obcego wywiadu”.

Co dalej?

Rząd pracuje nad wzmocnieniem ochrony infrastruktury krytycznej, a służby zwiększyły liczbę kontroli w rejonie linii kolejowych.

MON zapewnia, że państwo jest przygotowane na każdy scenariusz, a działania służb będą kontynuowane „tak długo, jak będzie to konieczne”.

Sytuacja jest dynamiczna, a kolejne komunikaty mają zostać przedstawione po posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Państwa z udziałem premiera, ministrów oraz dowódców wojskowych.

