Pilne. Wojsko w gotowości. Żołnierze mają 6 godzin na stawiennictwo
Sytuacja pogodowa w Polsce uległa gwałtownemu pogorszeniu, co spotkało się z natychmiastową reakcją służb. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem i śnieżycami, a Wojska Obrony Terytorialnej podniosły gotowość bojową w wielu regionach kraju. W wybranych województwach żołnierze muszą być gotowi do stawiennictwa w trybie natychmiastowym.
Ekstremalne warunki: mróz do -22°C i gołoledź
Państwowa Straż Pożarna udostępniła najnowsze prognozy IMGW, które wskazują na nadejście fali bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Synoptycy ostrzegają przed trzema głównymi zagrożeniami:
- Opady marznące: Powodują one ryzyko gołoledzi, co sprawia, że drogi i chodniki stają się ekstremalnie śliskie.
- Silny mróz: Lokalnie temperatura może spaść nawet do -22°C.
- Intensywne opady śniegu: Możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm.
Ostrzeżenia te dotyczą znacznej części kraju, w tym powiatów, gdzie prognozowane jest wysokie prawdopodobieństwo (80%) wystąpienia tych zjawisk.
Wojsko ogłasza alert gotowości
W związku z trudną sytuacją meteorologiczną oraz intensywnymi opadami śniegu, Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) wprowadziły stan podwyższonej gotowości. Celem tych działań jest wsparcie administracji publicznej i innych służb w reagowaniu na skutki zjawisk pogodowych.
Żołnierze z konkretnych brygad zostali postawieni w stan gotowości. Dotyczy to następujących jednostek:
- 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
- 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
- 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
- 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
- 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej
- 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej
- 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej
- 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej
- 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej
Czerwona strefa na mapie. Wezwanie w 6 godzin
Dowództwo WOT opublikowało mapę alertów z aktualizacją na dzień 13.01.2026 roku. Polska została podzielona na dwie strefy:
- Strefa czerwona: Obejmuje zachodnią, południowo-zachodnią oraz centralną część Polski (m.in. województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie). W tej strefie możliwe jest wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w czasie do 6 godzin w celu realizacji działań przeciwkryzysowych.
- Strefa zielona: Obejmuje północną i wschodnią Polskę. W tym rejonie wezwanie w trybie natychmiastowym obecnie nie jest planowane.
Co to oznacza dla Ciebie? – Jak zachować się w czasie alertu?
Obecna sytuacja wymaga zwiększonej czujności nie tylko od służb, ale także od każdego mieszkańca zagrożonych rejonów.
- Utrudnienia w podróży: Jeśli mieszkasz w strefie czerwonej lub w rejonie objętym ostrzeżeniami IMGW, spodziewaj się bardzo trudnych warunków drogowych. Gołoledź i zaspy mogą unieruchomić Twój samochód. Warto mieć w bagażniku koc, łopatę do śniegu i zapas płynu do spryskiwaczy.
- Możliwe awarie: Intensywne opady śniegu i oblodzenia często prowadzą do zrywania linii energetycznych. Przygotuj latarki, zapas baterii oraz powerbanki, aby zachować łączność ze światem w przypadku braku prądu.
- Współpraca ze służbami: Jeśli zobaczysz pojazdy WOT lub Straży Pożarnej w akcji, bezwzględnie ustąp im pierwszeństwa. Ich działania mogą dotyczyć ratowania życia lub udrażniania kluczowych dróg.
- Bezpieczeństwo osobiste: Przy temperaturach sięgających -22°C unikaj długiego przebywania na zewnątrz. Zwróć uwagę na sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze, które mogą potrzebować pomocy w odśnieżeniu posesji lub zrobieniu zakupów.
