Pilne! Wojsko wydaje oświadczenie. Dotyczy wszystkich Polaków

23 listopada 2025 13:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wojska Obrony Terytorialnej wydały pilne oświadczenie dotyczące działań w ramach operacji Horyzont, która obejmuje ochronę infrastruktury krytycznej, w tym terenów kolejowych. Rzecznik prasowy WOT potwierdził, że żołnierze biorący udział w operacji są wyposażeni w broń i amunicję, a ich uprawnienia na czas współpracy z Policją są takie same, jak funkcjonariuszy.

Fot. Warszawa w Pigułce

To pierwsza tak jednoznaczna informacja pokazująca, jak poważnie państwo traktuje zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury.

Co się zmienia według WOT

Żołnierze WOT wykonują zadania wynikające z decyzji władz państwowych oraz obowiązującego prawa. W komunikacie podkreślono, że działają na podstawie art. 18 ustawy o Policji. Oznacza to, że w trakcie wspólnych działań z Policją mają prawo stosować środki przymusu bezpośredniego, korzystać z broni palnej, legitymować osoby, a w razie potrzeby także je zatrzymywać.

Według sztabu operacji Horyzont, działania te są niezbędne, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed sabotażem, aktami dywersji i próbami zakłócania pracy systemów transportowych.

Fakty potwierdzone w oświadczeniu

WOT informuje, że ich obecność na terenach kolejowych, przy stacjach, wiaduktach, tunelach oraz liniach przesyłowych ma charakter prewencyjny, ale wynika również z realnych zagrożeń. W ostatnich dniach jednostki wojskowe i policyjne prowadzą intensywne patrole oraz obserwację miejsc szczególnie narażonych na działania wrogie wobec państwa.

Udział żołnierzy w operacji uzasadniono skalą zagrożenia oraz koniecznością szybkiej reakcji na każdą niepokojącą sytuację.

Co to oznacza dla Ciebie

Mieszkańcy mogą częściej niż zwykle widzieć na terenach kolejowych patrole złożone zarówno z Policji, jak i żołnierzy WOT. Nie należy się tego obawiać – działania mają charakter ochronny. Ważne jednak, by bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy i nie wchodzić na obszary, które są objęte zakazem przebywania osób postronnych.

Jeśli zauważysz coś podejrzanego w pobliżu torów, mostów czy urządzeń sterujących ruchem pociągów, służby apelują o natychmiastowe zgłoszenie takiej sytuacji. Każda informacja może pomóc zapobiec incydentowi.

Operacja Horyzont to jedno z najważniejszych działań służb w ostatnich miesiącach. Zaangażowanie WOT i przyznanie żołnierzom uprawnień Policji pokazuje, że państwo traktuje zagrożenia bardzo poważnie. Celem jest utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury i zapobieganie zdarzeniom, które mogłyby sparaliżować transport lub narazić obywateli na niebezpieczeństwo.

