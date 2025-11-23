Pilne! Wojsko wydaje oświadczenie. Dotyczy wszystkich Polaków
Wojska Obrony Terytorialnej wydały pilne oświadczenie dotyczące działań w ramach operacji Horyzont, która obejmuje ochronę infrastruktury krytycznej, w tym terenów kolejowych. Rzecznik prasowy WOT potwierdził, że żołnierze biorący udział w operacji są wyposażeni w broń i amunicję, a ich uprawnienia na czas współpracy z Policją są takie same, jak funkcjonariuszy.
To pierwsza tak jednoznaczna informacja pokazująca, jak poważnie państwo traktuje zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury.
Co się zmienia według WOT
Żołnierze WOT wykonują zadania wynikające z decyzji władz państwowych oraz obowiązującego prawa. W komunikacie podkreślono, że działają na podstawie art. 18 ustawy o Policji. Oznacza to, że w trakcie wspólnych działań z Policją mają prawo stosować środki przymusu bezpośredniego, korzystać z broni palnej, legitymować osoby, a w razie potrzeby także je zatrzymywać.
Według sztabu operacji Horyzont, działania te są niezbędne, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną przed sabotażem, aktami dywersji i próbami zakłócania pracy systemów transportowych.
Oświadczenie Rzecznika Prasowego WOT:
Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej biorący udział w operacji „Horyzont” są wyposażeni w broń i amunicję, ponieważ wykonują zadania wynikające z decyzji władz państwowych i obowiązujących przepisów prawa.
Działają na podstawie art. 18 ustawy… pic.twitter.com/ann7hWruXF
— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) November 22, 2025
Fakty potwierdzone w oświadczeniu
WOT informuje, że ich obecność na terenach kolejowych, przy stacjach, wiaduktach, tunelach oraz liniach przesyłowych ma charakter prewencyjny, ale wynika również z realnych zagrożeń. W ostatnich dniach jednostki wojskowe i policyjne prowadzą intensywne patrole oraz obserwację miejsc szczególnie narażonych na działania wrogie wobec państwa.
Udział żołnierzy w operacji uzasadniono skalą zagrożenia oraz koniecznością szybkiej reakcji na każdą niepokojącą sytuację.
Co to oznacza dla Ciebie
Mieszkańcy mogą częściej niż zwykle widzieć na terenach kolejowych patrole złożone zarówno z Policji, jak i żołnierzy WOT. Nie należy się tego obawiać – działania mają charakter ochronny. Ważne jednak, by bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy i nie wchodzić na obszary, które są objęte zakazem przebywania osób postronnych.
Jeśli zauważysz coś podejrzanego w pobliżu torów, mostów czy urządzeń sterujących ruchem pociągów, służby apelują o natychmiastowe zgłoszenie takiej sytuacji. Każda informacja może pomóc zapobiec incydentowi.
Operacja Horyzont to jedno z najważniejszych działań służb w ostatnich miesiącach. Zaangażowanie WOT i przyznanie żołnierzom uprawnień Policji pokazuje, że państwo traktuje zagrożenia bardzo poważnie. Celem jest utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury i zapobieganie zdarzeniom, które mogłyby sparaliżować transport lub narazić obywateli na niebezpieczeństwo.
