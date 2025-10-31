Pilne! Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Na miejscu śmigłowce LPR. Trwa akcja ratunkowa
W Rawie Mazowieckiej w województwie łódzkim doszło dziś do silnego wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Siła eksplozji była tak duża, że część budynku całkowicie się zawaliła. Na miejscu trwa akcja ratunkowa z udziałem wielu zastępów straży pożarnej, policji i ratowników medycznych.
Według wstępnych informacji, trzy osoby zostały ranne, w tym jedna jest w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), które transportują poszkodowanych do szpitali.
Na miejscu pracują ratownicy z Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego i Skierniewic. Strażacy przeszukują gruzowisko w obawie, że pod zawalonymi elementami mogą znajdować się kolejne osoby.
Przyczyny eksplozji nie są jeszcze znane, ale według wstępnych ustaleń służb mogło dojść do rozszczelnienia instalacji gazowej. Budynek został poważnie uszkodzony, a teren zabezpieczono.
Na miejscu działania koordynuje komendant wojewódzki PSP oraz prokurator, który ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
Co to oznacza dla czytelników
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku wyczucia zapachu gazu i natychmiastowe wzywanie pomocy. Nawet niewielki wyciek może doprowadzić do tragedii. W przypadku eksplozji w Rawie Mazowieckiej ratownicy podkreślają, że szybka reakcja sąsiadów i służb mogła uratować życie poszkodowanym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.