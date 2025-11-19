Pilne. Zaginął 75-latek z Mazowsza. Policja alarmuje: jego życie może być zagrożone. Trwają poszukiwania
Policja z Płocka prowadzi intensywne poszukiwania 75-letniego mieszkańca Maszewa Dużego. Zaginiony wyszedł z domu w poniedziałek wieczorem i do dziś nie skontaktował się z rodziną. Służby nie wykluczają, że mężczyzna może znajdować się w okolicznościach zagrażających jego życiu.
Zygmunt Kołodziejski, lat 75, opuścił miejsce zamieszkania 17 listopada 2025 roku między godziną 18 a 19. Nie zabrał telefonu, nie poinformował bliskich, dokąd idzie i nie wrócił na noc. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie, a policja rozpoczęła działania poszukiwawcze w terenie.
Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, siwe włosy i niebieskie oczy. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest tatuaż słońca na prawym ramieniu oraz dodatkowe tatuaże na obu przedramionach. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemnozielone dresy, niebieską kurtkę, czarną zimową czapkę oraz gumowe buty.
Policjanci przeczesują okolice Maszewa Dużego, lasy i pobliskie drogi. Mundurowi podkreślają, że warunki pogodowe oraz brak telefonu u zaginionego mogą znacząco zagrażać jego zdrowiu i bezpieczeństwu. Dlatego każdy sygnał od mieszkańców może mieć kluczowe znaczenie.
Osoby, które widziały mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami 47 705 16 00, 47 705 16 01 lub pod numerem alarmowym 112. Policja apeluje o pilne udostępnianie komunikatu — im więcej osób zobaczy zdjęcie i opis, tym większa szansa na szybkie odnalezienie seniora.
Co to oznacza dla ciebie
Jeżeli mieszkasz w okolicach Płocka, Maszewa Dużego lub przemieszczasz się w tych rejonach, zwracaj szczególną uwagę na osoby starsze poruszające się samotnie. Sprawdź przydrożne przystanki, altany, okolice sklepów, parkingi i tereny zielone. Każda informacja, nawet pozornie drobna, może pomóc policji dotrzeć do 75-latka zanim stanie mu się coś poważnego.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.