Pilne. Zaginęła 47-letnia Joanna Tomaszewska. Policja apeluje o pomoc. Każda minuta ma znaczenie
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo prowadzą intensywne poszukiwania 47-letniej Joanny Tomaszewskiej, która zniknęła bez śladu po wyjściu z domu. Funkcjonariusze podkreślają, że sytuacja jest poważna, a wszelkie informacje mogą okazać się kluczowe dla odnalezienia kobiety. Rodzina nie ma z nią kontaktu już od kilku dni i apeluje o pilną pomoc mieszkańców Warszawy oraz okolic.
Według ustaleń policji zaginiona ostatni raz była widziana 22 listopada 2025 roku około godziny 09:30. Joanna Tomaszewska opuściła mieszkanie przy ulicy Tkaczy na warszawskim Bemowie i od tej chwili nie skontaktowała się z bliskimi, co wzbudziło ich natychmiastowy niepokój. Kobieta wcześniej nie znikała w podobnych okolicznościach, dlatego służby traktują sprawę z najwyższą powagą.
Policja opublikowała rysopis kobiety z dnia zaginięcia. Joanna Tomaszewska ma 175 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Ma blond włosy do ramion oraz charakterystyczny pieprzyk pod nosem. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne pikowane palto sięgające za kolano, ciemne długie spodnie, jasnobrązowe buty na koturnie oraz jasną zimową czapkę. To szczegóły, które mogą pomóc przechodniom lub kierowcom przypomnieć sobie, czy widzieli ją tego dnia na trasie z Bemowa w kierunku innych dzielnic.
Służby proszą mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na okolice osiedli, parków, węzłów komunikacyjnych oraz terenów mniej uczęszczanych. W takich sprawach często kluczowe stają się nagrania ze sklepów, prywatnych kamer lub monitoringów osiedlowych. Policja apeluje do osób, które mogłyby dysponować jakimikolwiek nagraniami z piątku przed południem, aby zgłosiły to funkcjonariuszom.
Każdy, kto widział Joannę Tomaszewską, zna jej obecne miejsce pobytu lub może przekazać jakiekolwiek informacje dotyczące jej ruchów po opuszczeniu mieszkania, proszony jest o pilny kontakt z Policją. Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112, bezpośrednio w najbliższej jednostce Policji lub telefonicznie do Komisariatu Policji Warszawa Bemowo.
W podobnych sprawach to czas jest najbardziej decydującym czynnikiem. Policja i rodzina apelują: jeśli masz choćby najmniejszą wskazówkę – odezwij się. Nawet drobna informacja może uratować czyjeś życie.
