Pilne zalecenia rządu. Władze apelują o zapasy paliwa, żywności i gotówki na wypadek kryzysu
Coraz więcej państw w Europie przygotowuje się na sytuacje kryzysowe, takie jak awarie systemów płatniczych, przerwy w dostawach energii czy zagrożenia związane z cyberatakami i konfliktami zbrojnymi. Jednym z krajów, który zdecydował się na zdecydowane działania, jest Szwecja. Władze tego państwa apelują do obywateli, aby przygotowali w domach podstawowe zapasy – w tym żywność, paliwo oraz gotówkę.
Rząd przeznaczył na ten cel aż 131 milionów euro, które mają wzmocnić system bezpieczeństwa cywilnego i przygotować kraj na ewentualne sytuacje nadzwyczajne.
Państwo inwestuje w bezpieczeństwo
Środki z budżetu mają zostać przeznaczone na kilka kluczowych obszarów. Część pieniędzy trafi na zakup generatorów prądu oraz sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie podczas awarii sieci energetycznej.
Kolejna część funduszy zostanie wykorzystana do budowy lokalnych rezerw żywności, które w razie kryzysu mają zapewnić mieszkańcom dostęp do podstawowych produktów.
Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozwój systemów zarządzania kryzysowego i wsparcie dla lokalnych samorządów. Realizacją programu zajmie się Agencja Obrony Cywilnej, która będzie odpowiadała za dystrybucję środków i koordynację działań w gminach.
Apel do mieszkańców
Szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin podkreślił, że przygotowanie społeczeństwa na sytuacje kryzysowe jest wspólną odpowiedzialnością państwa i obywateli.
Władze zachęcają mieszkańców, aby w domach znajdowały się podstawowe zapasy, które pozwolą przetrwać kilka dni w przypadku poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury.
Dlaczego ważna jest gotówka
Jednym z najbardziej zaskakujących zaleceń jest posiadanie gotówki. Szwedzki bank centralny rekomenduje, aby każdy dorosły obywatel miał w domu równowartość około 94 euro, czyli około 400 złotych.
Powód jest prosty. W razie cyberataku, przerwy w dostawie prądu lub awarii systemów bankowych płatności kartą i przelewy mogą przestać działać. W takiej sytuacji jedynym środkiem płatniczym pozostaje gotówka.
To szczególnie ważne w krajach takich jak Szwecja, gdzie obrót bezgotówkowy jest bardzo powszechny.
Jak przygotować się na sytuację kryzysową
Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem cywilnym wskazują kilka podstawowych rzeczy, które warto mieć w domu na wypadek poważnych zakłóceń:
-
zapas żywności o długim terminie przydatności
-
wodę pitną na kilka dni
-
gotówkę w drobnych nominałach
-
latarkę i radio na baterie
-
podstawową apteczkę i leki
-
naładowane powerbanki
-
paliwo lub zatankowany samochód
Takie przygotowanie może okazać się kluczowe w sytuacji dłuższej awarii infrastruktury.
Co z Polską
W Polsce również pojawiają się zalecenia dotyczące przygotowania gospodarstw domowych na sytuacje kryzysowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina między innymi o posiadaniu zapasu wody, jedzenia oraz podstawowego sprzętu na wypadek przerw w dostawach energii.
Eksperci zauważają jednak, że kraje skandynawskie i bałtyckie od lat prowadzą bardziej rozbudowane programy przygotowania społeczeństwa na kryzysy.
Szwecja pokazuje, że przygotowanie na sytuacje nadzwyczajne staje się ważnym elementem bezpieczeństwa państwa. Apel o zapasy żywności, paliwa i gotówki ma zwiększyć odporność społeczeństwa na różne zagrożenia.
Eksperci podkreślają, że takie działania nie są powodem do paniki, lecz elementem odpowiedzialnego planowania, które może pomóc przetrwać trudne sytuacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.