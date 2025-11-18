Pilne! ZUS potwierdza zmiany w wypłatach emerytur w grudniu 18.11.2025
Pan Stanisław z Woli co miesiąc sprawdza konto pierwszego dnia. Emerytura wpływa punktualnie, niczym zegarek. Tym razem jednak grudniowy wyciąg bankowy zaskoczy go podwójnie. Pieniądze pojawią się nie raz, ale dwa razy. Czy to błąd systemu? Dodatkowe świadczenie? Ani jedno, ani drugie. To efekt układu kalendarza, który w tym roku sprawia, że część emerytów zakończy rok z piętnastoma przelewami na koncie. Wyjaśniamy, kogo dotyczy ta zmiana i dlaczego nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na taki sam prezent pod choinkę.
Kalendarz dyktuje warunki – cztery terminy do przesunięcia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w stałych terminach określonych w decyzji każdego świadczeniobiorcy. Standardowo są to pierwszy, piąty, szósty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty lub dwudziesty piąty dzień miesiąca. Problem pojawia się wtedy, gdy któryś z tych dni wypada w weekend lub święto. Zasada jest prosta i niezmienna od lat – jeśli termin przypada na dzień wolny, ZUS przelewa pieniądze w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem.
Grudzień dwa tysiące dwudziestego piątego roku jest wyjątkowo problematyczny pod tym względem. Aż cztery standardowe terminy wypadają w dni, kiedy banki nie pracują, co wymusza przesunięcia wypłat. Szósty grudnia to sobota, więc emeryci z tym terminem dostaną przelew piątego grudnia w piątek. Dwudziesty grudnia również wypada w sobotę, co oznacza wypłatę dziewiętnastego grudnia.
Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy osób z terminem dwudziestego piątego dnia miesiąca. Wigilia Bożego Narodzenia to dwudziesty czwarty grudnia, a pierwszy dzień świąt 25 grudnia to ustawowe święto. ZUS nie może wypłacić pieniędzy w dzień wolny, więc przelew trafi na konta dwudziestego trzeciego, a niektórzy seniorzy mogą zobaczyć środki nawet dwudziestego drugiego grudnia. To idealna wiadomość dla tych, którzy potrzebują gotówki na ostatnie przedświąteczne zakupy.
Piętnasty przelew w roku – matematyka się zgadza
Prawdziwa sensacja dotyczy emerytów i rencistów, którzy mają w decyzji ZUS termin wypłaty pierwszego dnia miesiąca. Dla nich grudzień oznacza dwa osobne przelewy, co w skali całego roku daje aż piętnaście wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Mechanizm jest prosty do zrozumienia. Pierwszy grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku to poniedziałek, dzień roboczy. Emerytura za grudzień wpłynie więc zgodnie z planem. Natomiast pierwszy stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku to czwartek, ale jednocześnie święto Nowego Roku. ZUS nie może czekać z przelewem do drugiego stycznia, bo przepisy wymagają wypłaty przed dniem wolnym. W rezultacie emerytura za styczeń trafi na konta trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku.
Policzmy więc wszystkie przelewy, jakie senior z terminem pierwszego dnia miesiąca otrzyma w roku dwa tysiące dwudziestym piątym. Dwanaście standardowych emerytur miesięcznych – to oczywiste. Trzynasta emerytura wypłacana w kwietniu. Czternasta emerytura wypłacana jesienią. I wreszcie styczniowa emerytura za dwa tysiące dwudziesty szósty rok, która z powodów kalendarzowych wpłynie jeszcze w grudniu. Razem piętnaście przelewów w jednym roku kalendarzowym.
Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest żadne dodatkowe świadczenie ani bonus od państwa. To wyłącznie przesunięcie czasowe wynikające z układu kalendarza. W styczniu dwa tysiące dwudziestego szóstego roku ci sami seniorzy nie dostaną już żadnego przelewu, bo styczniową emeryturę otrzymali wcześniej. Rok dwa tysiące dwudziesty szósty zacznie się więc dla nich od miesięcznej przerwy w wypłatach.
Pełny harmonogram grudniowych wypłat
Dla porządku przedstawiamy wszystkie grudniowe terminy wraz z informacją o ewentualnych przesunięciach. Emeryci z terminem pierwszego grudnia otrzymają przelew zgodnie z planem w poniedziałek. Termin piątego grudnia również nie ulega zmianie – to piątek, normalny dzień roboczy.
6 grudnia wypada w sobotę, więc ZUS wypłaci świadczenie dzień wcześniej, piątego grudnia. Oznacza to, że seniorzy z terminami piątego i szóstego grudnia dostaną przelewy tego samego dnia. Dziesiąty grudnia to środa i tu nie ma żadnych zmian. Piętnasty grudnia to poniedziałek – również bez przesunięć.
20 grudnia wypada w sobotę, więc przelew trafi na konta dziewiętnastego grudnia w piątek. Dwudziesty piąty grudnia to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, a więc dzień ustawowo wolny od pracy. ZUS wypłaci emeryturę dwudziestego trzeciego grudnia, a w niektórych przypadkach nawet dwudziestego drugiego.
1 stycznia 2026 roku to święto Nowego Roku. Jak już wyjaśniliśmy, przelew za styczeń trafi na konta trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku. To właśnie ta wypłata tworzy efekt piętnastego przelewu w roku dla seniorów z tym terminem.
Wcześniejszy przelew nie oznacza więcej pieniędzy
Niektórzy emeryci mogą odnieść wrażenie, że wcześniejsza wypłata to jakaś forma dodatkowego świadczenia lub premii od ZUS. Trzeba jasno powiedzieć – to nieprawda. Kwota emerytury pozostaje dokładnie taka sama niezależnie od daty przelewu. Nie zmienia się też sytuacja podatkowa ani prawo do trzynastej czy czternastej emerytury w przyszłym roku.
Przesunięcie terminu to wyłącznie kwestia techniczna wynikająca z przepisów o dniach wolnych od pracy. Artykuł sto trzydziesty ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jasno określa, że świadczenie wypłaca się przed dniem wolnym, jeśli standardowy termin na niego wypada. To nie jest decyzja urzędników podejmowana doraźnie – tak działają przepisy od lat.
Psychologicznie jednak efekt może być znaczący. Grudzień zamykający się dwoma przelewami wygląda imponująco na wyciągu bankowym. Rok kończący się piętnastoma wypłatami z ZUS brzmi jak prawdziwy sukces finansowy. Dla wielu seniorów to pozytywne uczucie, nawet jeśli realnie ich sytuacja materialna się nie zmienia.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli masz emeryturę wypłacaną pierwszego dnia miesiąca, przygotuj się na dwa przelewy w grudniu. Pierwszy pojawi się zgodnie z planem na początku miesiąca, drugi trzydziestego pierwszego grudnia. To nie błąd systemu i nie musisz dzwonić do ZUS z pytaniami. Pamiętaj jednak, że w styczniu nie dostaniesz już żadnego przelewu – styczniową emeryturę otrzymałeś wcześniej.
Dla osób z terminem dwudziestego piątego grudnia wcześniejsza wypłata to doskonała wiadomość przed świętami. Pieniądze trafią na konto dwudziestego trzeciego lub nawet dwudziestego drugiego grudnia, czyli w samym szczycie przedświątecznych zakupów. Możesz spokojnie zaplanować budżet na prezenty, produkty na wigilijny stół i inne wydatki związane z Bożym Narodzeniem.
Seniorzy z terminami szóstego i dwudziestego grudnia powinni pamiętać, że ich przelewy wpłyną dzień wcześniej niż zwykle. Jeśli masz ustawione stałe zlecenia lub polecenia zapłaty na konkretne daty, upewnij się, że wcześniejsza wypłata nie zburzy twojego systemu płatności. Lepiej mieć środki na koncie dzień za wcześnie niż dzień za późno.
Jeśli planujesz większe wydatki w grudniu i liczysz na konkretny termin wypłaty, sprawdź dokładnie swój harmonogram w decyzji ZUS. Możesz też zadzwonić na infolinię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych, żeby potwierdzić datę przelewu. W okresie świątecznym banki mogą działać z opóźnieniami, więc lepiej mieć pewność co do terminu.
Dla rodzin opiekujących się seniorami ważna informacja – jeśli pomagacie bliskim w zarządzaniu finansami, uprzedźcie ich o grudniowych zmianach. Starsze osoby przyzwyczajone do stałych terminów mogą się niepokoić, widząc przelew w nietypowym dniu. Wyjaśnienie, że to normalna procedura wynikająca z kalendarza, oszczędzi im stresu i niepotrzebnych wizyt w banku.
Pamiętaj też, że trzydziesty pierwszy grudnia to ostatni dzień na wiele formalności – od rozliczeń podatkowych po wykorzystanie bonów czy voucherów z datą ważności. Jeśli dostaniesz tego dnia dodatkowy przelew, możesz go od razu przeznaczyć na załatwienie zaległych spraw przed zamknięciem roku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.