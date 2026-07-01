Pilny alert dla 11 województw. „Przerwy w dostawach prądu, unikaj otwartych przestrzeni”. W Warszawie prawdopodobieństwo to 85 procent
Telefony w niemal całej Polsce zaczęły dziś rano wibrować tym samym komunikatem: „Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ten alert do mieszkańców 11 województw, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami przed burzami niemal cały kraj. Dla powiatu warszawskiego prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska sięga 85 procent.
Polska między dwoma żywiołami naraz
Sytuacja pogodowa jest nietypowa, bo kraj mierzy się jednocześnie z dwoma zagrożeniami. Nad zachodnią i północno-zachodnią część Polski napływa wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne, podczas gdy pozostały obszar kraju wciąż tkwi w gorącej, zwrotnikowej masie powietrza. Na styku tych dwóch mas, wzdłuż pofalowanego frontu atmosferycznego przesuwającego się z zachodu na wschód, tworzą się warunki do gwałtownych burz.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia dla 12 województw, w tym dla całego Mazowsza, Podlasia, Śląska, Małopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Prognozowane są opady od 35 do 55 mm, porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 115 km/h, oraz grad. Najsilniejsze zjawiska mają wystąpić po południu i wieczorem, kiedy komórki burzowe zaczną się łączyć w większe struktury wielokomórkowe, a miejscami nawet w superkomórki.
Upał nie odpuszcza na wschodzie i południu
To nie koniec kłopotów pogodowych. W województwach lubelskim i podkarpackim do godziny 20 w środę obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem – temperatury maksymalne sięgną tam od 33 do 37 stopni. W Małopolsce, na Śląsku, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i Opolskiem obowiązuje drugi stopień alertu z temperaturami do 33 stopni.
Kombinacja upału i nadciągających burz to dokładnie te warunki, w których IMGW spodziewa się najbardziej gwałtownego rozwoju zjawisk – gorące, wilgotne powietrze przy zderzeniu z chłodnym frontem generuje energię, która napędza superkomórki burzowe.
Warszawa w samym środku strefy zagrożenia
Mapa zagrożeń IMGW pokazuje dla powiatu Warszawa dwa równoległe ostrzeżenia. Pierwsze dotyczy burz drugiego stopnia, z prawdopodobieństwem wystąpienia na poziomie 85 procent, obowiązujące od godziny 12:00 dziś do północy 2 lipca. Drugie to ostrzeżenie przed upałem drugiego stopnia, z prawdopodobieństwem 80 procent, aktywne od 29 czerwca do godziny 20:00 dziś.
W praktyce oznacza to, że stolica przez większość dnia będzie się jeszcze zmagać z wysoką temperaturą, a po południu i wieczorem może dojść do gwałtownego załamania pogody – silnego wiatru, ulewnego deszczu i możliwych przerw w dostawie prądu. To właśnie w takich warunkach najczęściej dochodzi do łamania gałęzi i wywracania drzew, zwłaszcza w miejskiej zieleni osłabionej długim okresem upałów.
Śląsk już liczy szkody z poprzedniej doby
Dla części kraju to już druga fala nawałnic z rzędu. Do wtorkowego poranka straż pożarna w województwie śląskim odnotowała 1200 zgłoszeń związanych z gwałtownymi burzami, które przeszły przez region dzień wcześniej. W gminie Wschowa w Lubuskiem interwencje strażaków dotyczyły głównie przewróconych drzew, połamanych konarów, zerwanych dachów i uszkodzonych linii energetycznych – miejscami doszło nawet do pożaru transformatora. W nocy występowały przerwy w dostawie prądu, a część dróg była nieprzejezdna.
Pogoda sparaliżowała też częściowo ruch kolejowy – w ostatnich dniach odwoływano dziesiątki pociągów z powodu zagrożenia dla trakcji i torowisk podczas najsilniejszych burz.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak przygotować się na dzisiejszy wieczór
Skoro alert RCB dotarł już do Twojego telefonu, warto potraktować go poważnie – to nie jest automatyczna wiadomość wysyłana przy każdej zmianie pogody, tylko sygnał, że synoptycy oceniają ryzyko jako wysokie.
Zabierz z balkonu, parapetu i tarasu wszystko, co może porwać silny wiatr – donice, suszarki, meble ogrodowe. Jeśli masz samochód zaparkowany pod drzewem, przestaw go w bezpieczniejsze miejsce, z dala od konarów, które osłabione długim upałem łatwiej się łamią.
Przygotuj oświetlenie awaryjne – latarkę, naładowany powerbank, świece z zapałkami – na wypadek przerwy w dostawie prądu, o której ostrzega RCB. Naładuj telefon do pełna, zanim burza dotrze do Twojej okolicy.
Jeśli będziesz na zewnątrz, gdy burza się zacznie, unikaj otwartych przestrzeni, wysokich drzew i miejsc w pobliżu linii energetycznych. Najbezpieczniej jest przeczekać najsilniejszą fazę burzy w budynku, z dala od okien.
Sprawdzaj na bieżąco komunikaty IMGW i RCB, bo prognozy na dynamicznie rozwijające się burze zmieniają się z godziny na godzinę – to, co teraz wygląda na przelotny deszcz, po południu może przerodzić się w gwałtowną nawałnicę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.