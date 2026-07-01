Pilny alert dla 11 województw. „Przerwy w dostawach prądu, unikaj otwartych przestrzeni”. W Warszawie prawdopodobieństwo to 85 procent

1 lipca 2026 19:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Telefony w niemal całej Polsce zaczęły dziś rano wibrować tym samym komunikatem: „Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ten alert do mieszkańców 11 województw, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął ostrzeżeniami przed burzami niemal cały kraj. Dla powiatu warszawskiego prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska sięga 85 procent.

Burza nad Warszawą. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.
Burza nad Warszawą. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.

Polska między dwoma żywiołami naraz

Sytuacja pogodowa jest nietypowa, bo kraj mierzy się jednocześnie z dwoma zagrożeniami. Nad zachodnią i północno-zachodnią część Polski napływa wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne, podczas gdy pozostały obszar kraju wciąż tkwi w gorącej, zwrotnikowej masie powietrza. Na styku tych dwóch mas, wzdłuż pofalowanego frontu atmosferycznego przesuwającego się z zachodu na wschód, tworzą się warunki do gwałtownych burz.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia dla 12 województw, w tym dla całego Mazowsza, Podlasia, Śląska, Małopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Prognozowane są opady od 35 do 55 mm, porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 115 km/h, oraz grad. Najsilniejsze zjawiska mają wystąpić po południu i wieczorem, kiedy komórki burzowe zaczną się łączyć w większe struktury wielokomórkowe, a miejscami nawet w superkomórki.

Upał nie odpuszcza na wschodzie i południu

To nie koniec kłopotów pogodowych. W województwach lubelskim i podkarpackim do godziny 20 w środę obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem – temperatury maksymalne sięgną tam od 33 do 37 stopni. W Małopolsce, na Śląsku, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i Opolskiem obowiązuje drugi stopień alertu z temperaturami do 33 stopni.

Kombinacja upału i nadciągających burz to dokładnie te warunki, w których IMGW spodziewa się najbardziej gwałtownego rozwoju zjawisk – gorące, wilgotne powietrze przy zderzeniu z chłodnym frontem generuje energię, która napędza superkomórki burzowe.

Warszawa w samym środku strefy zagrożenia

Mapa zagrożeń IMGW pokazuje dla powiatu Warszawa dwa równoległe ostrzeżenia. Pierwsze dotyczy burz drugiego stopnia, z prawdopodobieństwem wystąpienia na poziomie 85 procent, obowiązujące od godziny 12:00 dziś do północy 2 lipca. Drugie to ostrzeżenie przed upałem drugiego stopnia, z prawdopodobieństwem 80 procent, aktywne od 29 czerwca do godziny 20:00 dziś.

W praktyce oznacza to, że stolica przez większość dnia będzie się jeszcze zmagać z wysoką temperaturą, a po południu i wieczorem może dojść do gwałtownego załamania pogody – silnego wiatru, ulewnego deszczu i możliwych przerw w dostawie prądu. To właśnie w takich warunkach najczęściej dochodzi do łamania gałęzi i wywracania drzew, zwłaszcza w miejskiej zieleni osłabionej długim okresem upałów.

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Dla części kraju to już druga fala nawałnic z rzędu. Do wtorkowego poranka straż pożarna w województwie śląskim odnotowała 1200 zgłoszeń związanych z gwałtownymi burzami, które przeszły przez region dzień wcześniej. W gminie Wschowa w Lubuskiem interwencje strażaków dotyczyły głównie przewróconych drzew, połamanych konarów, zerwanych dachów i uszkodzonych linii energetycznych – miejscami doszło nawet do pożaru transformatora. W nocy występowały przerwy w dostawie prądu, a część dróg była nieprzejezdna.

Pogoda sparaliżowała też częściowo ruch kolejowy – w ostatnich dniach odwoływano dziesiątki pociągów z powodu zagrożenia dla trakcji i torowisk podczas najsilniejszych burz.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak przygotować się na dzisiejszy wieczór

Skoro alert RCB dotarł już do Twojego telefonu, warto potraktować go poważnie – to nie jest automatyczna wiadomość wysyłana przy każdej zmianie pogody, tylko sygnał, że synoptycy oceniają ryzyko jako wysokie.

Zabierz z balkonu, parapetu i tarasu wszystko, co może porwać silny wiatr – donice, suszarki, meble ogrodowe. Jeśli masz samochód zaparkowany pod drzewem, przestaw go w bezpieczniejsze miejsce, z dala od konarów, które osłabione długim upałem łatwiej się łamią.

Przygotuj oświetlenie awaryjne – latarkę, naładowany powerbank, świece z zapałkami – na wypadek przerwy w dostawie prądu, o której ostrzega RCB. Naładuj telefon do pełna, zanim burza dotrze do Twojej okolicy.

Jeśli będziesz na zewnątrz, gdy burza się zacznie, unikaj otwartych przestrzeni, wysokich drzew i miejsc w pobliżu linii energetycznych. Najbezpieczniej jest przeczekać najsilniejszą fazę burzy w budynku, z dala od okien.

Sprawdzaj na bieżąco komunikaty IMGW i RCB, bo prognozy na dynamicznie rozwijające się burze zmieniają się z godziny na godzinę – to, co teraz wygląda na przelotny deszcz, po południu może przerodzić się w gwałtowną nawałnicę.

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