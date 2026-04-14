Pilny alert dla Polaków. Ministerstwo Finansów ostrzega. Możesz stracić dane i pieniądze

14 kwietnia 2026 16:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska mierzy się z gwałtownym wzrostem cyberoszustw. Przestępcy coraz częściej podszywają się pod instytucje państwowe, wykorzystując zaufanie obywateli. Ministerstwo Finansów wydało pilny komunikat i ostrzega: możesz być celem ataku.

Oszuści podszywają się pod urzędy i znane instytucje

Cyberprzestępcy wykorzystują wizerunek:
– Ministerstwa Finansów
– urzędów skarbowych
– Poczty Polskiej

Tworzą fałszywe strony i wiadomości, które wyglądają niemal identycznie jak oficjalne komunikaty. Ich cel jest jeden: wyłudzić dane logowania, numery kont i dostęp do pieniędzy.

Skala zjawiska jest tak duża, że ostrzeżenia pojawiają się niemal codziennie.

Fałszywe inwestycje. Pułapka „Quantum AI”

Jednym z najgroźniejszych schematów jest promocja rzekomych platform inwestycyjnych. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów i zachęcają do „łatwego zarobku”.

Mechanizm wygląda tak:
– obietnica szybkich i wysokich zysków
– prośba o rejestrację i podanie danych
– wyłudzenie informacji i pieniędzy

Strony są przygotowane profesjonalnie i wykorzystują oficjalne logo, co zwiększa ich wiarygodność.

Ministerstwo jasno podkreśla: nie ma nic wspólnego z takimi platformami.

Niebezpieczne maile z urzędów skarbowych

Równolegle trwa kampania e-mailowa, w której przestępcy podszywają się pod skarbówkę.

W wiadomościach pojawiają się:
– rzekome powiadomienia urzędowe
– załączniki do otwarcia
– pilne komunikaty

Kliknięcie w załącznik może:
– zainstalować złośliwe oprogramowanie
– przekierować na fałszywą stronę
– przejąć Twoje dane

To jeden z najczęstszych sposobów ataku.

Nowa metoda: fałszywe wiadomości o e-Doręczeniach

Szczególnie niebezpieczna jest nowa kampania związana z usługami pocztowymi.

Oszuści wysyłają maile informujące o:
– kończącym się miejscu w chmurze
– rzekomym usuwaniu danych
– konieczności dopłaty

W wiadomości pojawia się link, który prowadzi do fałszywej strony płatności. Ofiara proszona jest o podanie danych karty, często pod pretekstem niewielkiej opłaty.

To klasyczna próba wyłudzenia pieniędzy.

Jak rozpoznać oszustwo

Najczęstszy trik to minimalne zmiany w adresie e-mail lub strony.

Na co zwrócić uwagę:
– literówki w adresie
– dziwne domeny
– dodatkowe znaki
– nietypowe rozszerzenia

Strony mogą wyglądać identycznie jak rządowe, dlatego zawsze sprawdzaj adres w przeglądarce.

