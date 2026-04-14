Pilny alert dla Polaków. Ministerstwo Finansów ostrzega. Możesz stracić dane i pieniądze
Polska mierzy się z gwałtownym wzrostem cyberoszustw. Przestępcy coraz częściej podszywają się pod instytucje państwowe, wykorzystując zaufanie obywateli. Ministerstwo Finansów wydało pilny komunikat i ostrzega: możesz być celem ataku.
Oszuści podszywają się pod urzędy i znane instytucje
Cyberprzestępcy wykorzystują wizerunek:
– Ministerstwa Finansów
– urzędów skarbowych
– Poczty Polskiej
Tworzą fałszywe strony i wiadomości, które wyglądają niemal identycznie jak oficjalne komunikaty. Ich cel jest jeden: wyłudzić dane logowania, numery kont i dostęp do pieniędzy.
Skala zjawiska jest tak duża, że ostrzeżenia pojawiają się niemal codziennie.
Fałszywe inwestycje. Pułapka „Quantum AI”
Jednym z najgroźniejszych schematów jest promocja rzekomych platform inwestycyjnych. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów i zachęcają do „łatwego zarobku”.
Mechanizm wygląda tak:
– obietnica szybkich i wysokich zysków
– prośba o rejestrację i podanie danych
– wyłudzenie informacji i pieniędzy
Strony są przygotowane profesjonalnie i wykorzystują oficjalne logo, co zwiększa ich wiarygodność.
Ministerstwo jasno podkreśla: nie ma nic wspólnego z takimi platformami.
Niebezpieczne maile z urzędów skarbowych
Równolegle trwa kampania e-mailowa, w której przestępcy podszywają się pod skarbówkę.
W wiadomościach pojawiają się:
– rzekome powiadomienia urzędowe
– załączniki do otwarcia
– pilne komunikaty
Kliknięcie w załącznik może:
– zainstalować złośliwe oprogramowanie
– przekierować na fałszywą stronę
– przejąć Twoje dane
To jeden z najczęstszych sposobów ataku.
Nowa metoda: fałszywe wiadomości o e-Doręczeniach
Szczególnie niebezpieczna jest nowa kampania związana z usługami pocztowymi.
Oszuści wysyłają maile informujące o:
– kończącym się miejscu w chmurze
– rzekomym usuwaniu danych
– konieczności dopłaty
W wiadomości pojawia się link, który prowadzi do fałszywej strony płatności. Ofiara proszona jest o podanie danych karty, często pod pretekstem niewielkiej opłaty.
To klasyczna próba wyłudzenia pieniędzy.
Jak rozpoznać oszustwo
Najczęstszy trik to minimalne zmiany w adresie e-mail lub strony.
Na co zwrócić uwagę:
– literówki w adresie
– dziwne domeny
– dodatkowe znaki
– nietypowe rozszerzenia
Strony mogą wyglądać identycznie jak rządowe, dlatego zawsze sprawdzaj adres w przeglądarce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.