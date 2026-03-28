Pilny alert MSZ. Najwyższy poziom zagrożenia, Polacy powinni natychmiast zmienić plany
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało alarmujący komunikat dotyczący bezpieczeństwa Polaków. Ostrzeżenie dla podróżujących na Kubę zostało podniesione do czwartego, najwyższego poziomu. Oznacza to jedno: władze stanowczo odradzają jakiekolwiek wyjazdy do tego kraju.
Sytuacja na miejscu jest poważna
Decyzja MSZ nie jest przypadkowa. Kuba zmaga się z narastającym kryzysem energetycznym i paliwowym, który coraz mocniej wpływa na codzienne funkcjonowanie kraju. Problemy dotyczą nie tylko mieszkańców, ale także turystów, którzy mogą mieć trudności z dostępem do podstawowych usług.
W komunikacie podkreślono, że w razie nagłych sytuacji możliwości udzielenia pomocy mogą być bardzo ograniczone. Dodatkowo pojawiają się utrudnienia w transporcie, w tym w połączeniach lotniczych z Europą.
Ryzyko niepokojów i chaosu
Resort zwraca również uwagę na rosnące ryzyko napięć społecznych. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza może prowadzić do niepokojów, które dodatkowo zwiększają zagrożenie dla osób przebywających na miejscu.
To właśnie połączenie problemów energetycznych, braków paliwa i napiętej sytuacji społecznej sprawiło, że ostrzeżenie zostało podniesione do najwyższego możliwego poziomu.
Co doprowadziło do kryzysu
Źródłem problemów jest m.in. ograniczenie dostaw surowców energetycznych, w tym ropy, co uderzyło w funkcjonowanie całej gospodarki. Dodatkowo kraj wciąż odczuwa skutki silnego huraganu z końca 2025 roku, który zniszczył część infrastruktury.
Te czynniki razem doprowadziły do sytuacji, w której codzienne życie na wyspie stało się znacznie trudniejsze, a bezpieczeństwo podróżnych znalazło się pod znakiem zapytania.
Polacy na miejscu i apel MSZ
Według dostępnych danych na Kubie przebywa około 200 obywateli Polski. MSZ apeluje do wszystkich, którzy planują wyjazd, o jego odwołanie, a do tych, którzy już są na miejscu – o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów ambasady.
Polska placówka dyplomatyczna w Hawanie na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i zapowiada przekazywanie kolejnych informacji.
