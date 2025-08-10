Pilny alert RCB: Burze z gradem i silny wiatr w Małopolsce. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia

10 sierpnia 2025 15:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dziś (10 sierpnia) ostrzeżenie dla mieszkańców części województwa małopolskiego. W komunikacie podkreślono, że w regionie mogą wystąpić lokalne burze z gradem oraz porywisty wiatr, zdolny do niszczenia mienia i stwarzania realnego zagrożenia dla zdrowia i życia. Alert RCB został wysłany m.in. do mieszkańców powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Treść ostrzeżenia jasno wskazuje, by zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które wiatr mógłby porwać. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy pozostawionych na balkonach, w ogrodach czy na podwórkach – niezabezpieczone elementy mogą stać się niebezpiecznymi pociskami podczas silnych podmuchów.

Meteorolodzy ostrzegają, że burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz grad, co stwarza ryzyko zalania piwnic, podtopień oraz uszkodzeń samochodów i budynków. W przypadku nagłego pogorszenia pogody należy unikać otwartych przestrzeni, nie parkować aut pod drzewami i odłączyć od prądu urządzenia elektryczne w domu.

RCB przypomina również, aby podczas burzy unikać korzystania z telefonów stacjonarnych, wystrzegać się przebywania w pobliżu metalowych ogrodzeń i nie zbliżać się do słupów energetycznych.

Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli mieszkasz w objętej ostrzeżeniem części Małopolski, musisz być przygotowany na nagłe i niebezpieczne zjawiska pogodowe. Zabezpiecz swój dom, ogród i balkon, zaplanuj alternatywne trasy przejazdu w razie utrudnień w ruchu oraz śledź na bieżąco komunikaty służb. Pamiętaj, że szybka reakcja i ostrożność mogą uchronić Ciebie i Twoich bliskich przed poważnymi skutkami nawałnicy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl