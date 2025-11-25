Pilny alert RCB! Nad Polskę nadciąga nawet 25 cm śniegu. Śnieżyca uderzy w dziewięć województw
Intensywne opady śniegu uderzają w dziewięć województw, a IMGW i RCB wydają pilne alerty przed niebezpiecznymi warunkami na drogach. W części kraju pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 25 centymetrów, a synoptycy ostrzegają, że trudna pogodowa sytuacja potrwa do czwartku rano.
Nawet 25 cm śniegu i pilny alert RCB. Nad Polskę nadciągają intensywne opady
Polska znalazła się w zasięgu niżu genueńskiego, który od kilku godzin przynosi intensywne opady śniegu w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Synoptycy zapowiadają, że biały puch będzie sypał nawet do czwartku rano, a w części Polski pokrywa śnieżna może wzrosnąć aż o 25 centymetrów.
Najtrudniejsza sytuacja dotyczy północnej, centralnej i zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Łódzkie i Dolny Śląsk. Na tych terenach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów. W wielu miejscach kierowcy już zmagają się z błotem pośniegowym, ograniczoną widocznością i śliskimi nawierzchniami, a służby miejskie apelują o wcześniejsze wyjazdy i ostrożną jazdę.
Jeszcze trudniejsze warunki zapowiadane są w województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia. Chodzi o części Warmii i Mazur, Opolszczyzny, Kujaw, Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz zachodnią część Łódzkiego. W tych regionach śnieg może padać intensywnie i długo, a prognozy mówią nawet o 25 centymetrach świeżego puchu. Według synoptyków opady będą umiarkowane, lecz długotrwałe, co tworzy realne zagrożenie dla mieszkańców i kierowców. Ostrzeżenia obowiązują od wtorkowego wieczoru do czwartkowego poranka.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało w komunikacie, że szczególną uwagę należy zwrócić na drogi lokalne i chodniki, które mogą być wyjątkowo śliskie. Apeluje o ostrożność wszystkich, którzy planują podróże — zarówno kierowców, jak i pieszych. Jak podkreśla RCB, każdy powinien śledzić najnowsze informacje pogodowe i komunikaty służb, bo sytuacja może zmieniać się szybko, zwłaszcza w regionach objętych intensywnymi opadami.
W południowych województwach, takich jak Podkarpacie czy Małopolska, nadal obowiązują ostrzeżenia przed roztopami. Wzrost temperatur, sięgający miejscami 4 stopni Celsjusza, może prowadzić do topnienia wcześniej zalegającego śniegu. To z kolei rodzi ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza w miejscach o słabym odpływie wody. Służby hydrologiczne podkreślają, że nawet niewielkie opady deszczu w połączeniu z topniejącym śniegiem mogą prowadzić do trudnych warunków w dolinach rzek i na terenach górzystych.
Synoptycy zapowiadają, że intensywne opady potrwają co najmniej do czwartku rano. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin kierowcy powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami, a komunikacja publiczna może działać z opóźnieniami. Władze samorządowe w całym kraju apelują o ostrożność, nieprzemieszczanie się bez potrzeby i zwracanie uwagi na alerty pogodowe, bo sytuacja jest dynamiczna i może się dalej pogarszać.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.