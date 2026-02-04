Pilny Alert RCB. Objęta prawie cała Polska
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny Alert RCB. Ostrzeżenie dotyczy niebezpiecznych warunków pogodowych, które mogą stanowić realne zagrożenie dla kierowców i pieszych. W najbliższych godzinach oraz jutro prognozowany jest marznący deszcz i gołoledź.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:
▪️ zachodniopomorskiego
▪️ pomorskiego
▪️ warmińsko-mazurskiego
▪️ podlaskiego
▪️ lubuskiego… pic.twitter.com/GlDQyTeziB
Co się wydarzy w najbliższych dniach
Zgodnie z komunikatem RCB, dziś i jutro, czyli 4 i 5 lutego, w wielu regionach Polski mogą wystąpić opady marznącego deszczu. W połączeniu z ujemnymi temperaturami spowoduje to szybkie oblodzenie dróg, chodników oraz innych nawierzchni.
Takie warunki znacząco zwiększają ryzyko wypadków drogowych, kolizji oraz upadków pieszych. Nawet niewielkie opady mogą sprawić, że jezdnie staną się bardzo śliskie w krótkim czasie.
Gdzie obowiązuje Alert RCB
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części kraju. Ostrzeżenie dotyczy między innymi województw:
RCB informuje, że zagrożenie obejmuje łącznie część 12 województw. W praktyce oznacza to, że sytuacja pogodowa może się dynamicznie zmieniać również w sąsiednich regionach.
Dlaczego marznący deszcz jest tak groźny
Marznący deszcz to opad, który zamarza natychmiast po kontakcie z podłożem. Tworzy cienką, niemal niewidoczną warstwę lodu. To właśnie ona jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ:
-
znacząco wydłuża drogę hamowania
-
powoduje utratę przyczepności kół
-
zwiększa ryzyko poślizgów pieszych
-
utrudnia skuteczne posypywanie nawierzchni
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz lub przebywasz w regionach objętych alertem, zachowaj szczególną ostrożność. Warto:
-
ograniczyć podróże samochodem do niezbędnego minimum
-
dostosować prędkość do warunków na drodze
-
uważać na chodnikach, schodach i przejściach dla pieszych
-
sprawdzić prognozy pogody i komunikaty lokalnych służb
-
przygotować obuwie z dobrą przyczepnością
RCB apeluje, aby nie lekceważyć ostrzeżenia. Nawet krótkie wyjście z domu lub krótka trasa samochodem może okazać się niebezpieczna.
Alert RCB obowiązujący 4 i 5 lutego to sygnał ostrzegawczy dla milionów Polaków. Marznący deszcz i gołoledź to jedne z najbardziej podstępnych zjawisk zimowych. Zachowanie ostrożności i rozsądku może uchronić przed wypadkiem. Warto śledzić kolejne komunikaty i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.
