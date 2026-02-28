Pilny alert z Londynu. Brytyjczycy mają natychmiast szukać schronienia

Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogarsza. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla swoich obywateli przebywających w Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powodem są doniesienia o atakach rakietowych.

Natychmiastowe polecenie: „Shelter in place”

W oficjalnym komunikacie brytyjski rząd wezwał obywateli do natychmiastowego pozostania w bezpiecznym miejscu. Zalecenie „shelter in place” oznacza konieczność schronienia się w budynku, unikania przemieszczania się oraz oczekiwania na dalsze instrukcje.

Władze zaleciły:

– pozostanie w zamkniętym i zabezpieczonym obiekcie,
– unikanie wszelkich podróży,
– monitorowanie oficjalnych komunikatów,
– bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb.

Cztery państwa objęte ostrzeżeniem

Alert dotyczy Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To kluczowe państwa regionu Zatoki Perskiej, w których przebywa duża liczba zagranicznych pracowników i turystów.

Brytyjskie władze podkreślają, że ostrzeżenie zostało wydane w związku z informacjami o atakach rakietowych.

Szczegóły dotyczące skali zagrożenia nie zostały ujawnione.

Region w stanie wysokiego napięcia

Ostrzeżenie Londynu wpisuje się w serię alarmujących komunikatów z regionu. W ostatnich godzinach informowano o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad częścią Bliskiego Wschodu oraz o przechwytywaniu rakiet przez systemy obrony powietrznej.

Eksperci podkreślają, że wezwanie do „shelter in place” to jeden z najwyższych poziomów ostrzeżeń wydawanych obywatelom za granicą.

Co to oznacza dla podróżnych

Osoby planujące podróże do krajów Zatoki powinny liczyć się z możliwymi odwołaniami lotów, zamknięciem przestrzeni powietrznej oraz dodatkowymi środkami bezpieczeństwa.

Sytuacja rozwija się dynamicznie. Rządy kolejnych państw mogą w najbliższych godzinach wydać podobne komunikaty dla swoich obywateli przebywających w regionie.

