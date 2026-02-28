Pilny alert z Londynu. Brytyjczycy mają natychmiast szukać schronienia
Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogarsza. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla swoich obywateli przebywających w Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powodem są doniesienia o atakach rakietowych.
Due to reported missile attacks, British nationals in Bahrain, Kuwait, Qatar and United Arab Emirates should immediately shelter in place.
Remain indoors in a secure location, avoid all travel and follow instructions from the local authorities. pic.twitter.com/pjdFAQMMji
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 28, 2026
Natychmiastowe polecenie: „Shelter in place”
W oficjalnym komunikacie brytyjski rząd wezwał obywateli do natychmiastowego pozostania w bezpiecznym miejscu. Zalecenie „shelter in place” oznacza konieczność schronienia się w budynku, unikania przemieszczania się oraz oczekiwania na dalsze instrukcje.
Władze zaleciły:
– pozostanie w zamkniętym i zabezpieczonym obiekcie,
– unikanie wszelkich podróży,
– monitorowanie oficjalnych komunikatów,
– bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb.
Cztery państwa objęte ostrzeżeniem
Alert dotyczy Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To kluczowe państwa regionu Zatoki Perskiej, w których przebywa duża liczba zagranicznych pracowników i turystów.
Brytyjskie władze podkreślają, że ostrzeżenie zostało wydane w związku z informacjami o atakach rakietowych.
Szczegóły dotyczące skali zagrożenia nie zostały ujawnione.
Region w stanie wysokiego napięcia
Ostrzeżenie Londynu wpisuje się w serię alarmujących komunikatów z regionu. W ostatnich godzinach informowano o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad częścią Bliskiego Wschodu oraz o przechwytywaniu rakiet przez systemy obrony powietrznej.
Eksperci podkreślają, że wezwanie do „shelter in place” to jeden z najwyższych poziomów ostrzeżeń wydawanych obywatelom za granicą.
Co to oznacza dla podróżnych
Osoby planujące podróże do krajów Zatoki powinny liczyć się z możliwymi odwołaniami lotów, zamknięciem przestrzeni powietrznej oraz dodatkowymi środkami bezpieczeństwa.
Sytuacja rozwija się dynamicznie. Rządy kolejnych państw mogą w najbliższych godzinach wydać podobne komunikaty dla swoich obywateli przebywających w regionie.
