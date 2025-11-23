Pilny apel dla mieszkańców Warszawy. Policja wydaje komunikat
W całym kraju obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE, a policja informuje o rozpoczęciu wzmożonych działań na terenach kolejowych. Decyzję podjął Prezes Rady Ministrów w związku z ostatnimi incydentami dotyczącymi infrastruktury kolejowej. W praktyce oznacza to zaostrzenie bezpieczeństwa na wszystkich liniach, dworcach i obiektach kolejowych.
Co się zmienia według policji
Funkcjonariusze garnizonu stołecznego prowadzą właśnie szeroko zakrojone działania w ramach operacji o kryptonimie TOR, zarządzonej przez Komendanta Głównego Policji. Za koordynację działań w Warszawie odpowiada Komendant Stołeczny Policji.
Celem operacji jest zapobieganie aktom sabotażu i ewentualnej dywersji, ochrona kluczowej infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonariusze patrolują obszary szczególnie narażone na zagrożenia, takie jak torowiska, wiadukty, tunele, stacje, węzły kolejowe czy miejsca z urządzeniami sterowania ruchem.
Fakty potwierdzone w komunikacie
Policja podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny, ale jednocześnie są reakcją na realne ryzyko zakłóceń bezpieczeństwa na kolei. Funkcjonariusze apelują, aby nie wchodzić w miejsca objęte zakazem: na tory, nasypy czy tereny techniczne, ponieważ może to nie tylko zaburzać działania służb, ale również stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.
W komunikacie zaznaczono, że każda nietypowa sytuacja powinna zostać natychmiast zgłoszona na numer alarmowy 112.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli podróżujesz pociągami, musisz liczyć się z większą liczbą patroli i możliwymi kontrolami na peronach oraz w okolicach infrastruktury kolejowej. Warto monitorować komunikaty przewoźników i policji, a w przypadku zauważenia podejrzanych zachowań reagować natychmiast.
Jeżeli mieszkasz w pobliżu torów lub często korzystasz z przejść w ich okolicy, zwracaj szczególną uwagę na obowiązujące zakazy i nie zbliżaj się do miejsc niedostępnych dla osób postronnych. Policja podkreśla, że współpraca mieszkańców i podróżnych ma kluczowe znaczenie dla skuteczności operacji TOR.
Podniesienie stopnia alarmowego do CHARLIE oraz rozpoczęcie operacji TOR oznacza największe od miesięcy wzmocnienie bezpieczeństwa na kolei. Funkcjonariusze mają przeciwdziałać wszelkim próbom sabotażu i chronić newralgiczne obszary transportu. Dla podróżnych i mieszkańców to moment zwiększonej czujności i konieczności stosowania się do zaleceń służb.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.