Pilny apel MSZ do Polaków. „Nie jedźcie na lotnisko bez potwierdzenia lotu”

7 marca 2026 17:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny komunikat do obywateli Polski przebywających na Bliskim Wschodzie. W związku z napiętą sytuacją w regionie władze apelują, aby na lotniska udawały się wyłącznie osoby z potwierdzonym rejsem i ważnym boardingiem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Resort ostrzega, że przyjazd bez potwierdzenia podróży może tylko utrudnić organizację transportu.

Lotnisko tylko dla pasażerów z potwierdzeniem

MSZ podkreśla, że na lotniska powinny przyjeżdżać wyłącznie osoby, które mają:

Pozostałe osoby powinny pozostać w miejscu pobytu i czekać na kontakt ze strony przewoźnika lub służb dyplomatycznych.

To element działań porządkujących transport w sytuacji zwiększonego ruchu i napiętej sytuacji międzynarodowej.

Resort apeluje o spokój

Ministerstwo przypomina, że wiele operacji transportowych jest obecnie koordynowanych przez linie lotnicze, rządy państw oraz instytucje międzynarodowe.

Dlatego osoby oczekujące na możliwość powrotu do kraju powinny regularnie sprawdzać:

  • strony internetowe linii lotniczych

  • aplikacje przewoźników

  • komunikaty placówek dyplomatycznych

Pozwoli to uniknąć chaosu na lotniskach i usprawni organizację transportu.

Sytuacja w regionie jest monitorowana

Polskie władze zapewniają, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest na bieżąco analizowana. W razie potrzeby mogą zostać uruchomione kolejne działania mające pomóc obywatelom w powrocie do kraju.

MSZ pozostaje w kontakcie z Polakami przebywającymi w regionie i apeluje o stosowanie się do oficjalnych komunikatów.

Co to oznacza dla podróżnych

Jeśli przebywasz obecnie na Bliskim Wschodzie i planujesz powrót do Polski, najważniejsze jest potwierdzenie rezerwacji przez linię lotniczą.

Bez takiej informacji nie należy samodzielnie udawać się na lotnisko. Może to utrudnić działania służb oraz organizację transportu dla osób, które mają już potwierdzone miejsca na pokładzie samolotu.

