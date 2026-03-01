Pilny apel władz ZEA. Praca zdalna i ograniczenie wyjść. Rząd reaguje na rozwój sytuacji
Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydały oficjalne zalecenie dla sektora prywatnego dotyczące organizacji pracy w najbliższych dniach. Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Emiratyzacji rekomenduje wprowadzenie pracy zdalnej oraz ograniczenie obecności pracowników w miejscach otwartych.
Decyzja ma charakter prewencyjny i dotyczy firm działających na terenie kraju.
Zalecenie pracy zdalnej na trzy dni
Zgodnie z komunikatem resortu, przedsiębiorstwa powinny wdrożyć system pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Rekomendacja obejmuje okres od niedzieli 1 marca do wtorku 3 marca.
Wyjątkiem są stanowiska o kluczowym znaczeniu operacyjnym oraz te, które wymagają fizycznej obecności pracownika.
Unikanie pracy w przestrzeni otwartej
Ministerstwo apeluje również o ograniczenie pracy w miejscach odkrytych i narażonych na czynniki zewnętrzne. Firmy powinny dostosować harmonogramy oraz warunki pracy tak, aby zminimalizować ryzyko dla zatrudnionych.
W komunikacie podkreślono, że decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej nie oznacza całkowitego wstrzymania działalności, lecz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości funkcjonowania firm.
Sytuacja dynamiczna, apel o śledzenie komunikatów
Władze ZEA wezwały przedsiębiorców do bieżącego monitorowania oficjalnych komunikatów oraz dostosowywania działań do rozwoju sytuacji. Informacje powinny być czerpane wyłącznie z oficjalnych źródeł rządowych.
Zalecenie pracy zdalnej wpisuje się w szersze działania prewencyjne podejmowane w regionie w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa. Rząd zapewnia, że decyzje będą na bieżąco aktualizowane w zależności od rozwoju wydarzeń.
Dla pracowników sektora prywatnego oznacza to możliwe zmiany w organizacji pracy w pierwszych dniach marca oraz konieczność pozostawania w kontakcie z pracodawcą i śledzenia oficjalnych komunikatów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.