Pilny apel władz ZEA. Praca zdalna i ograniczenie wyjść. Rząd reaguje na rozwój sytuacji

1 marca 2026 14:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydały oficjalne zalecenie dla sektora prywatnego dotyczące organizacji pracy w najbliższych dniach. Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Emiratyzacji rekomenduje wprowadzenie pracy zdalnej oraz ograniczenie obecności pracowników w miejscach otwartych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Decyzja ma charakter prewencyjny i dotyczy firm działających na terenie kraju.

Zalecenie pracy zdalnej na trzy dni

Zgodnie z komunikatem resortu, przedsiębiorstwa powinny wdrożyć system pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Rekomendacja obejmuje okres od niedzieli 1 marca do wtorku 3 marca.

Wyjątkiem są stanowiska o kluczowym znaczeniu operacyjnym oraz te, które wymagają fizycznej obecności pracownika.

Unikanie pracy w przestrzeni otwartej

Ministerstwo apeluje również o ograniczenie pracy w miejscach odkrytych i narażonych na czynniki zewnętrzne. Firmy powinny dostosować harmonogramy oraz warunki pracy tak, aby zminimalizować ryzyko dla zatrudnionych.

W komunikacie podkreślono, że decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej nie oznacza całkowitego wstrzymania działalności, lecz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości funkcjonowania firm.

Sytuacja dynamiczna, apel o śledzenie komunikatów

Władze ZEA wezwały przedsiębiorców do bieżącego monitorowania oficjalnych komunikatów oraz dostosowywania działań do rozwoju sytuacji. Informacje powinny być czerpane wyłącznie z oficjalnych źródeł rządowych.

Zalecenie pracy zdalnej wpisuje się w szersze działania prewencyjne podejmowane w regionie w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa. Rząd zapewnia, że decyzje będą na bieżąco aktualizowane w zależności od rozwoju wydarzeń.

Dla pracowników sektora prywatnego oznacza to możliwe zmiany w organizacji pracy w pierwszych dniach marca oraz konieczność pozostawania w kontakcie z pracodawcą i śledzenia oficjalnych komunikatów.

