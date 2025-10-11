Pilny apel z Brukseli: zrób zapasy na 72 godziny. Sprawdź, co musisz mieć w domu
Unia Europejska uruchamia największy program domowej gotowości w swojej historii i prosi mieszkańców o zabezpieczenie się na pierwsze trzy doby ewentualnego kryzysu. Chodzi o realne, proste kroki: woda, jedzenie, leki i podstawowe wyposażenie, które pozwolą przetrwać, zanim w pełni zadziałają służby i logistyka.
Dlaczego właśnie 72 godziny
Pierwsze trzy doby po nagłym zdarzeniu (blackout, powódź, cyberatak, sabotaż infrastruktury) są najbardziej newralgiczne. To czas, gdy sklepy mogą być zamknięte, systemy płatności niedostępne, a energia i woda – ograniczone. Domowe zapasy mają „mostkować” ten okres, aż pomoc zacznie docierać regularnie.
Co mieć pod ręką – lista minimum
-
Woda: co najmniej 3 litry na osobę dziennie (picie + przygotowanie posiłków). Rodzina 2+2 = 36 litrów na 3 dni.
-
Żywność: produkty długo trwałe i bez chłodzenia – konserwy (mięsne/rybne), fasole/ soczewice, makarony, kasze, ryż, masło orzechowe, orzechy, suszone owoce, batony energetyczne.
-
Leki: zapas leków stale przyjmowanych + środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, elektrolity, opatrunki.
-
Światło i łączność: latarka, baterie, radio bateryjne lub z korbką, powerbank (naładowany), ładowarka.
-
Dokumenty i gotówka: kopie dokumentów w wodoodpornym etui, małe nominały.
-
Inne: zapałki/krzesiwo, nóż/scyzoryk, worki na śmieci, mokre chusteczki, podstawowe narzędzia, rękawiczki.
Miasto kontra wieś – kto jest bardziej narażony
Mieszkańcy dużych miast żyją „just-in-time”: małe lodówki, częste zakupy, płatności bezgotówkowe. Każde zachwianie dostaw od razu czuć. Na wsi nawyk magazynowania jest częstszy, ale tam z kolei bywa dalej do pomocy. Wniosek: każdy powinien mieć własny „pakiet 72h”.
Szkoła gotowości i odporna infrastruktura
UE zapowiada włączenie edukacji kryzysowej do programów szkolnych: pierwsza pomoc, zasady ewakuacji, reagowanie na alarmy. Równolegle planowana jest infrastruktura podwójnego zastosowania – drogi, mosty i linie kolejowe projektowane tak, by w razie potrzeby szybko służyły ewakuacji i dostawom humanitarnym, a na co dzień – zwykłemu ruchowi.
Zacznij dziś – małymi krokami
-
Policz osoby i zwierzęta domowe. Z tego wynika zapas wody i jedzenia.
-
Ułóż menu 72h z produktów, które naprawdę jecie. Rotuj zapasy przy każdych zakupach („zjedz najstarsze, dołóż nowe”).
-
Uzupełnij apteczkę i zrób listę leków z dawkowaniem.
-
Sprawdź łączność: naładuj powerbank, zapisz ważne numery, ustal punkt kontaktu z rodziną.
-
Odłóż gotówkę w małych nominałach.
-
Zapisz plan: gdzie są najbliższe schronienia, jak ominąć zamknięte mosty/ulice, skąd czerpać sprawdzone komunikaty.
Szybka checklista „72 godziny”
-
Woda: 3 l/os./dobę × 3 doby
-
Żywność: 6–9 prostych posiłków/osoba
-
Leki stałe + podstawowa apteczka
-
Latarka, baterie, radio, powerbank
-
Gotówka (małe nominały) + kopie dokumentów
-
Higiena: chusteczki, żel antybakteryjny, worki
-
Narzędzia: scyzoryk, taśma, sznurek, zapalniczka
-
Plan kontaktu i miejsce spotkania
To nie budowa bunkra, tylko rozsądne „ubezpieczenie” na trzy doby. Zrób to raz, utrzymuj w ryzach i śpij spokojniej — niezależnie od tego, co przyniesie jutro.
