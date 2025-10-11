Pilny apel z Brukseli: zrób zapasy na 72 godziny. Sprawdź, co musisz mieć w domu

11 października 2025 16:11 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Unia Europejska uruchamia największy program domowej gotowości w swojej historii i prosi mieszkańców o zabezpieczenie się na pierwsze trzy doby ewentualnego kryzysu. Chodzi o realne, proste kroki: woda, jedzenie, leki i podstawowe wyposażenie, które pozwolą przetrwać, zanim w pełni zadziałają służby i logistyka.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego właśnie 72 godziny

Pierwsze trzy doby po nagłym zdarzeniu (blackout, powódź, cyberatak, sabotaż infrastruktury) są najbardziej newralgiczne. To czas, gdy sklepy mogą być zamknięte, systemy płatności niedostępne, a energia i woda – ograniczone. Domowe zapasy mają „mostkować” ten okres, aż pomoc zacznie docierać regularnie.

Co mieć pod ręką – lista minimum

  • Woda: co najmniej 3 litry na osobę dziennie (picie + przygotowanie posiłków). Rodzina 2+2 = 36 litrów na 3 dni.

  • Żywność: produkty długo trwałe i bez chłodzenia – konserwy (mięsne/rybne), fasole/ soczewice, makarony, kasze, ryż, masło orzechowe, orzechy, suszone owoce, batony energetyczne.

  • Leki: zapas leków stale przyjmowanych + środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, elektrolity, opatrunki.

  • Światło i łączność: latarka, baterie, radio bateryjne lub z korbką, powerbank (naładowany), ładowarka.

  • Dokumenty i gotówka: kopie dokumentów w wodoodpornym etui, małe nominały.

  • Inne: zapałki/krzesiwo, nóż/scyzoryk, worki na śmieci, mokre chusteczki, podstawowe narzędzia, rękawiczki.

Miasto kontra wieś – kto jest bardziej narażony

Mieszkańcy dużych miast żyją „just-in-time”: małe lodówki, częste zakupy, płatności bezgotówkowe. Każde zachwianie dostaw od razu czuć. Na wsi nawyk magazynowania jest częstszy, ale tam z kolei bywa dalej do pomocy. Wniosek: każdy powinien mieć własny „pakiet 72h”.

Szkoła gotowości i odporna infrastruktura

UE zapowiada włączenie edukacji kryzysowej do programów szkolnych: pierwsza pomoc, zasady ewakuacji, reagowanie na alarmy. Równolegle planowana jest infrastruktura podwójnego zastosowania – drogi, mosty i linie kolejowe projektowane tak, by w razie potrzeby szybko służyły ewakuacji i dostawom humanitarnym, a na co dzień – zwykłemu ruchowi.

Zacznij dziś – małymi krokami

  1. Policz osoby i zwierzęta domowe. Z tego wynika zapas wody i jedzenia.

  2. Ułóż menu 72h z produktów, które naprawdę jecie. Rotuj zapasy przy każdych zakupach („zjedz najstarsze, dołóż nowe”).

  3. Uzupełnij apteczkę i zrób listę leków z dawkowaniem.

  4. Sprawdź łączność: naładuj powerbank, zapisz ważne numery, ustal punkt kontaktu z rodziną.

  5. Odłóż gotówkę w małych nominałach.

  6. Zapisz plan: gdzie są najbliższe schronienia, jak ominąć zamknięte mosty/ulice, skąd czerpać sprawdzone komunikaty.

Szybka checklista „72 godziny”

  • Woda: 3 l/os./dobę × 3 doby

  • Żywność: 6–9 prostych posiłków/osoba

  • Leki stałe + podstawowa apteczka

  • Latarka, baterie, radio, powerbank

  • Gotówka (małe nominały) + kopie dokumentów

  • Higiena: chusteczki, żel antybakteryjny, worki

  • Narzędzia: scyzoryk, taśma, sznurek, zapalniczka

  • Plan kontaktu i miejsce spotkania

To nie budowa bunkra, tylko rozsądne „ubezpieczenie” na trzy doby. Zrób to raz, utrzymuj w ryzach i śpij spokojniej — niezależnie od tego, co przyniesie jutro.

