Pilny komunikat. Awaria prądu w Warszawie! Mieszkańcy bez zasilania, służby w akcji

20 marca 2026 17:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojące sygnały z Warszawy. W kilku miejscach pojawiły się zgłoszenia dotyczące problemów z zasilaniem, a w jednym rejonie potwierdzono już awarię energetyczną. Mieszkańcy mogą odczuwać realne utrudnienia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Potwierdzona awaria. Służby już działają

Jak wynika z danych operatora, awaria została potwierdzona w rejonie ulicy Księżycowej. To właśnie tam doszło do problemów z dostawą energii elektrycznej.

Zobacz również:

Na miejscu pracują już brygady pogotowia energetycznego Stoen. Ich zadaniem jest jak najszybsze przywrócenie zasilania. Według wstępnych informacji, prąd powinien wrócić około godziny 11:26, jednak w takich sytuacjach terminy mogą się zmieniać.

Kolejne zgłoszenia z różnych części miasta

To nie jedyny sygnał od mieszkańców. W systemie pojawiły się także zgłoszenia z innych dzielnic Warszawy.

Problemy raportowano między innymi przy ulicy Chmielnej w centrum, na Forcie Służew na Mokotowie oraz przy ulicy Wycieczka. Na razie nie wszystkie z tych przypadków zostały oficjalnie potwierdzone jako awarie, ale skala zgłoszeń może budzić niepokój.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Brak prądu to nie tylko ciemność w mieszkaniach. To także niedziałające windy, problemy z ogrzewaniem, brak dostępu do części usług i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

Jeśli awaria się przedłuży, mogą pojawić się kolejne konsekwencje, szczególnie dla osób pracujących z domu lub korzystających z urządzeń elektrycznych przez cały dzień.

Zobacz również:

Sytuacja dynamiczna. Możliwe kolejne utrudnienia

Na ten moment nie ma informacji, co dokładnie spowodowało awarię. Operator pracuje nad usunięciem problemu, ale sytuacja może się jeszcze zmieniać.

Warto śledzić komunikaty i przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie prądu. W takich momentach nawet krótka awaria potrafi sparaliżować codzienne życie.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

