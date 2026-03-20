Pilny komunikat. Awaria prądu w Warszawie! Mieszkańcy bez zasilania, służby w akcji
Niepokojące sygnały z Warszawy. W kilku miejscach pojawiły się zgłoszenia dotyczące problemów z zasilaniem, a w jednym rejonie potwierdzono już awarię energetyczną. Mieszkańcy mogą odczuwać realne utrudnienia.
Potwierdzona awaria. Służby już działają
Jak wynika z danych operatora, awaria została potwierdzona w rejonie ulicy Księżycowej. To właśnie tam doszło do problemów z dostawą energii elektrycznej.
Na miejscu pracują już brygady pogotowia energetycznego Stoen. Ich zadaniem jest jak najszybsze przywrócenie zasilania. Według wstępnych informacji, prąd powinien wrócić około godziny 11:26, jednak w takich sytuacjach terminy mogą się zmieniać.
Kolejne zgłoszenia z różnych części miasta
To nie jedyny sygnał od mieszkańców. W systemie pojawiły się także zgłoszenia z innych dzielnic Warszawy.
Problemy raportowano między innymi przy ulicy Chmielnej w centrum, na Forcie Służew na Mokotowie oraz przy ulicy Wycieczka. Na razie nie wszystkie z tych przypadków zostały oficjalnie potwierdzone jako awarie, ale skala zgłoszeń może budzić niepokój.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Brak prądu to nie tylko ciemność w mieszkaniach. To także niedziałające windy, problemy z ogrzewaniem, brak dostępu do części usług i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.
Jeśli awaria się przedłuży, mogą pojawić się kolejne konsekwencje, szczególnie dla osób pracujących z domu lub korzystających z urządzeń elektrycznych przez cały dzień.
Sytuacja dynamiczna. Możliwe kolejne utrudnienia
Na ten moment nie ma informacji, co dokładnie spowodowało awarię. Operator pracuje nad usunięciem problemu, ale sytuacja może się jeszcze zmieniać.
Warto śledzić komunikaty i przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie prądu. W takich momentach nawet krótka awaria potrafi sparaliżować codzienne życie.
