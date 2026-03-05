Pilny komunikat banku. W nocy wielu klientów nie zapłaci telefonem ani BLIK-iem
Klienci jednego z największych banków w Polsce muszą przygotować się na kilkugodzinne utrudnienia. PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach technicznych, które spowodują czasową niedostępność części usług. Problemy pojawią się przede wszystkim przy płatnościach mobilnych i logowaniu do aplikacji.
Z komunikatu opublikowanego przez bank wynika, że przerwa techniczna została zaplanowana na noc z soboty na niedzielę. W tym czasie część funkcji bankowości elektronicznej przestanie działać.
Bank apeluje do klientów, aby wcześniej zaplanowali wszystkie ważne operacje finansowe.
Kiedy wystąpią utrudnienia
Prace techniczne mają odbyć się w niedzielę 8 marca 2026 roku w godzinach od 00:01 do 06:00.
W tym czasie użytkownicy mogą napotkać poważne ograniczenia w korzystaniu z usług mobilnych banku.
Co przestanie działać
W trakcie przerwy technicznej nie będzie można korzystać z kilku popularnych funkcji bankowych.
Utrudnienia obejmą między innymi:
aplikację mobilną IKO, w tym płatności telefonem oraz płatności kodem BLIK,
aplikację iPKO biznes mobile dla klientów firmowych,
mobilną autoryzację operacji.
Bank poinformował również, że w czasie prac zamiast autoryzacji mobilnej dostępne będą jedynie kody SMS.
Ograniczenia przy płatnościach kartą
Zmiany obejmą także część płatności internetowych kartą. W systemie zabezpieczeń 3D-Secure 2 dostępna będzie wyłącznie autoryzacja kodem SMS oraz PIN-em do karty.
Oznacza to, że niektóre metody potwierdzania transakcji mogą być niedostępne.
Bank apeluje do klientów
PKO Bank Polski zaleca, aby wszystkie ważne przelewy, płatności i inne operacje finansowe wykonać jeszcze przed rozpoczęciem przerwy technicznej.
Instytucja przeprosiła klientów za utrudnienia i podkreśliła, że prace są konieczne, aby utrzymać bezpieczeństwo oraz sprawność systemów bankowych.
Co to oznacza dla klientów
Dla wielu osób oznacza to przede wszystkim brak możliwości zapłacenia telefonem czy skorzystania z kodu BLIK w nocy z soboty na niedzielę. Problemy mogą też pojawić się przy logowaniu do aplikacji mobilnych.
Dlatego osoby planujące nocne płatności lub przelewy powinny wykonać je wcześniej albo przygotować alternatywną metodę płatności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.