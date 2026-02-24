Pilny komunikat Biedronki! Popularne warzywo skażone, natychmiast je wyrzuć.

24 lutego 2026 13:24 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Biedronka wydała ostrzeżenie dotyczące kilku partii czerwonej cebuli. Badania kontrolne wykazały w nich przekroczenie dopuszczalnych norm kadmu – toksycznego metalu ciężkiego. Produkt należy niezwłocznie wyrzucić lub zwrócić do najbliższego sklepu. Sprawdź, czy masz w domu trefne partie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Co dokładnie zostało wycofane?

Problem dotyczy cebuli czerwonej pakowanej w siatki po 0,5 kg, dostarczanej przez firmę Onix Sp. z o.o. Skażenie wykryto pierwotnie w jednej partii (04/7), jednak producent, dbając o bezpieczeństwo konsumentów, zdecydował o wycofaniu znacznie szerszego zakresu serii produkcyjnych.

Lista wycofanych partii – sprawdź opakowanie!

Jeśli kupiłeś czerwoną cebulę w ostatnim czasie, koniecznie sprawdź numer partii nadrukowany na etykiecie lub siatce. Alert dotyczy następujących numerów:

Zobacz również:

Produkt Numery wycofanych partii
Cebula czerwona 0,5 kg (paczka) 03/5, 03/6, 03/7, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 05/1

Dlaczego kadm jest niebezpieczny?

Kadm to metal ciężki, który bardzo łatwo kumuluje się w organizmie człowieka, głównie w nerkach i wątrobie. Regularne spożywanie produktów z przekroczoną normą tego pierwiastka może prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak:

  • Uszkodzenie funkcji nerek i wątroby.
  • Odwapnienie kości (osteoporoza).
  • Zwiększone ryzyko chorób nowotworowych.
  • Niedokrwistość i nadciśnienie tętnicze.

Producent podkreśla: Produktu nie należy spożywać pod żadnym pozorem.

Jak odzyskać pieniądze? Instrukcja dla klientów

Sieć Biedronka przygotowała uproszczoną procedurę zwrotu dla osób, które zakupiły skażone warzywa:

  1. Przynieś opakowanie: Jest ono niezbędne do identyfikacji numeru partii przez pracowników sklepu.
  2. Miejsce zwrotu: Dowolna placówka sieci Biedronka w całej Polsce.
  3. Zwrot kosztów: Otrzymasz pełną kwotę, którą zapłaciłeś za produkt.
  4. Paragon: Choć sieć tego nie precyzuje, w przypadku wycofań ze względów bezpieczeństwa zwrot zazwyczaj odbywa się na podstawie samego opakowania.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego komunikatu sieci Biedronka oraz artykułu Business Insider Polska z dnia 24.02.2026 r.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl