Pilny komunikat Biedronki! Popularne warzywo skażone, natychmiast je wyrzuć.
Sieć Biedronka wydała ostrzeżenie dotyczące kilku partii czerwonej cebuli. Badania kontrolne wykazały w nich przekroczenie dopuszczalnych norm kadmu – toksycznego metalu ciężkiego. Produkt należy niezwłocznie wyrzucić lub zwrócić do najbliższego sklepu. Sprawdź, czy masz w domu trefne partie.
Co dokładnie zostało wycofane?
Problem dotyczy cebuli czerwonej pakowanej w siatki po 0,5 kg, dostarczanej przez firmę Onix Sp. z o.o. Skażenie wykryto pierwotnie w jednej partii (04/7), jednak producent, dbając o bezpieczeństwo konsumentów, zdecydował o wycofaniu znacznie szerszego zakresu serii produkcyjnych.
Lista wycofanych partii – sprawdź opakowanie!
Jeśli kupiłeś czerwoną cebulę w ostatnim czasie, koniecznie sprawdź numer partii nadrukowany na etykiecie lub siatce. Alert dotyczy następujących numerów:
|Produkt
|Numery wycofanych partii
|Cebula czerwona 0,5 kg (paczka)
|03/5, 03/6, 03/7, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 05/1
Dlaczego kadm jest niebezpieczny?
Kadm to metal ciężki, który bardzo łatwo kumuluje się w organizmie człowieka, głównie w nerkach i wątrobie. Regularne spożywanie produktów z przekroczoną normą tego pierwiastka może prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak:
- Uszkodzenie funkcji nerek i wątroby.
- Odwapnienie kości (osteoporoza).
- Zwiększone ryzyko chorób nowotworowych.
- Niedokrwistość i nadciśnienie tętnicze.
Producent podkreśla: Produktu nie należy spożywać pod żadnym pozorem.
Jak odzyskać pieniądze? Instrukcja dla klientów
Sieć Biedronka przygotowała uproszczoną procedurę zwrotu dla osób, które zakupiły skażone warzywa:
- Przynieś opakowanie: Jest ono niezbędne do identyfikacji numeru partii przez pracowników sklepu.
- Miejsce zwrotu: Dowolna placówka sieci Biedronka w całej Polsce.
- Zwrot kosztów: Otrzymasz pełną kwotę, którą zapłaciłeś za produkt.
- Paragon: Choć sieć tego nie precyzuje, w przypadku wycofań ze względów bezpieczeństwa zwrot zazwyczaj odbywa się na podstawie samego opakowania.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego komunikatu sieci Biedronka oraz artykułu Business Insider Polska z dnia 24.02.2026 r.
