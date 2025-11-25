Pilny komunikat dla klientów Lidla. Natychmiast zwróć do sklepu. Te produkty mogą być niebezpieczne

25 listopada 2025

Lidl wydał alarmujące ostrzeżenie dotyczące kilku popularnych produktów, które trafiły do sprzedaży w całej Polsce. Sieć apeluje do klientów o natychmiastowy zwrot wskazanych artykułów, ponieważ ich spożycie może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia. W części wyrobów znaleziono fragmenty metalu lub gumy, a w jednym z produktów wykryto wyjątkowo niebezpieczną bakterię. Jeżeli masz je w domu – absolutnie ich nie jedz.

Niebezpieczne partie produktów Knorr

Pierwsza część ostrzeżenia dotyczy dwóch wyrobów marki Knorr. Jak przekazano, w wyniku błędu produkcyjnego do opakowań mogły trafić obce elementy, które czynią produkt niezdatnym do spożycia. Zgodnie z komunikatem GIS w niektórych partiach mogą znajdować się fragmenty metalu lub gumy, co stwarza ryzyko poważnych urazów podczas jedzenia.

Ze sklepów Lidl wycofano następujące artykuły:

Knorr Fix, 4 sery z brokułami spaghetti, 39 g, EAN 8710522989043, partie 527822C93 i 527922C93, data przydatności 30.04.2027
Knorr Fix, Chrupiący kurczak czosnek, 70 g, EAN 8720182508034, partia 527902C93, data przydatności 30.04.2027

Wszystkie osoby, które kupiły wskazane produkty, powinny jak najszybciej zwrócić je do sklepu – niezależnie od tego, czy posiadają paragon.

Groźna bakteria w boczku Pikok

Trzecie ostrzeżenie dotyczy popularnego produktu marki Pikok. W jednej z serii boczku rolowanego 100 g wykryto bakterię Listeria monocytogenes. To wyjątkowo groźny patogen, który może prowadzić do ciężkich zakażeń układu pokarmowego, a w skrajnych przypadkach – do sepsy. Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością.

Wycofany produkt to:

Pikok – Boczek rolowany, 100 g, numer partii 2517061, termin przydatności 17.11.2025 – 24.11.2025

Tego produktu absolutnie nie należy spożywać. Powinien być od razu oddany do sklepu, gdzie zostanie przyjęty bez żadnych formalności.

Co zrobić, jeśli masz te produkty?

– Nie jedz, nie próbuj i nie dawaj innym.
– Spakuj produkt i zwróć w najbliższym Lidlu.
– Paragon nie jest wymagany – zwrot pieniędzy następuje od ręki.
– Jeśli produkt został spożyty i pojawiły się niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Lidl zapewnia, że wszystkie wadliwe serie zostały już usunięte z obrotu, a proces wycofywania jest w pełni monitorowany. Sieć przeprasza klientów i zachęca do sprawdzania komunikatów GIS, zwłaszcza w przedświątecznym okresie wzmożonych zakupów.

