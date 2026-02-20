Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza i 2 innych województw: „Unikaj aktywności na zewnątrz, nie otwieraj okien”
W piątek, 20 lutego 2026 roku, nad centralną i zachodnią Polską zawisła gęsta, toksyczna chmura. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) uruchomiło system wczesnego ostrzegania, wysyłając SMS-owe alerty do mieszkańców wybranych powiatów w województwach: mazowieckim, łódzkim oraz wielkopolskim. Powodem alarmu jest drastyczne przekroczenie norm pyłu zawieszonego PM10, co w połączeniu z aktualnymi warunkami pogodowymi stworzyło niebezpieczne dla zdrowia zjawisko smogu.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Dziś (20.02) prognozowana zła jakość powietrza – SMOG (pył zawieszony – PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie:
– powiatu krotoszyńskiego (woj. wielkopolskie),
Służby ratunkowe apelują o zachowanie najwyższej ostrożności i, jeśli to tylko możliwe, całkowitą rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu. Głównym winowajcą kryzysowej sytuacji jest tzw. niska emisja, czyli dym pochodzący z domowych pieców grzewczych, który przy braku silniejszego wiatru kumuluje się tuż nad ziemią. Dla osób starszych, dzieci oraz cierpiących na schorzenia układu oddechowego, dzisiejsze powietrze może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Gdzie sytuacja jest najgorsza? Lista powiatów objętych alertem
Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy konkretnych obszarów, gdzie czujniki jakości powietrza odnotowały poziomy zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.
Województwo mazowieckie: powiat otwocki.
Województwo łódzkie: powiat pabianicki, powiat łaski oraz miasto Piotrków Trybunalski.
Województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński.
Pył PM10: Niewidzialny wróg w Twoich płucach
Pył zawieszony PM10 to mieszanina cząstek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów, które są na tyle małe, że bez trudu przenikają do górnych dróg oddechowych i płuc.
- Skład toksyczny: W skład pyłu wchodzą m.in. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo(a)piren) oraz metale ciężkie.
- Doraźne objawy: Nawet krótki spacer w takich warunkach może wywołać uciążliwy kaszel, drapanie w gardle, duszności oraz podrażnienie spojówek.
- Skutki długofalowe: Regularne wdychanie smogu prowadzi do rozwoju astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), a także zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
- Wpływ na psychikę: Najnowsze badania z 2026 roku potwierdzają również korelację między wysokim stężeniem pyłów a pogorszeniem nastroju, apatią i tzw. „mgłą mózgową”.
Żelazne zasady bezpieczeństwa podczas alertu smogowego
RCB oraz lekarze opracowali zestaw wytycznych, które pomogą zminimalizować negatywny wpływ zanieczyszczeń na organizm.
Szczelne okna: Nie wietrz pomieszczeń, dopóki alert nie zostanie odwołany. Korzystaj z oczyszczaczy powietrza, jeśli je posiadasz.
Rezygnacja ze sportu: Bieganie, jazda na rowerze czy nawet szybki spacer przy wysokim stężeniu PM10 drastycznie zwiększają dawkę toksyn wchłanianych do płuc.
Maseczki antysmogowe: Jeśli musisz wyjść z domu, załóż maskę z filtrem co najmniej N95 lub FFP2. Zwykłe maseczki chirurgiczne nie zatrzymują pyłów zawieszonych.
Ochrona wrażliwych: Zwróć szczególną uwagę na seniorów w swojej rodzinie oraz dzieci – ich układ oddechowy jest znacznie mniej odporny na toksyczne zanieczyszczenia.
