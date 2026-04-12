Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Przygotuj świece i powerbanki
Mieszkańcy kilku powiatów na Mazowszu muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. W dniach od 13 do 17 kwietnia zaplanowano szereg wyłączeń, które obejmą liczne miejscowości w powiatach wołomińskim, wyszkowskim, ostrowskim, węgrowskim i sokołowskim.
Przerwy będą miały charakter czasowy i wynikają z prac technicznych prowadzonych przez operatora sieci. W wielu przypadkach wyłączenia rozpoczną się już we wczesnych godzinach porannych i potrwają nawet do popołudnia. Oznacza to realne utrudnienia dla mieszkańców, szczególnie tych pracujących zdalnie lub prowadzących działalność gospodarczą.
Największa liczba wyłączeń zaplanowana została na 13 kwietnia. Tego dnia prądu zabraknie między innymi w Kosowie Lackim, Kołakowie, Marianowie, Jabłonnie Lackiej oraz Ostrówku. W części lokalizacji przerwy potrwają kilka godzin, ale są też miejsca, gdzie zasilanie będzie wyłączone przez większą część dnia.
Kolejne dni również przyniosą utrudnienia. 14 kwietnia wyłączenia obejmą między innymi Ostrówek, Łojew oraz okolice Ostrowi Mazowieckiej. 15 kwietnia prace będą prowadzone w takich miejscowościach jak Łopianka, Kuligów czy Cisie. Z kolei 16 i 17 kwietnia planowane są dalsze przerwy w wielu punktach regionu, w tym w Wyszkowie, Łochowie czy Komorowie.
Zakres wyłączeń jest szeroki i obejmuje zarówno całe miejscowości, jak i konkretne ulice. W niektórych przypadkach prądu nie będzie nawet przez kilka godzin, co może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli mieszkasz w jednym z objętych obszarów, warto wcześniej przygotować się na brak prądu. Naładuj urządzenia elektroniczne, zaplanuj pracę i ogranicz korzystanie z urządzeń wymagających stałego zasilania. W przypadku firm dobrze jest wcześniej poinformować klientów o możliwych utrudnieniach.
Podsumowując, nadchodzące dni przyniosą serię planowanych wyłączeń prądu na Mazowszu. Warto sprawdzić, czy Twoja miejscowość znajduje się na liście i odpowiednio się przygotować, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.