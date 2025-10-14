Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Zacznie się w piątek 17 października

14 października 2025 13:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Hornówka bez prądu! PGE zapowiada przerwę w dostawie energii. Brak prądu już w piątek.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak poinformowała spółka PGE Dystrybucja S.A., w piątek, 17 października, w Hornówku nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej. Utrudnienia potrwają kilka godzin i obejmą część ulic na terenie miejscowości.

Gdzie zabraknie prądu?

Wyłączenia energii zaplanowano w następujących lokalizacjach:

  • ul. ks. Wacława Kurowskiego 96, 98, 98A, 100, 103, 103A, 115,

  • ul. Skrajna od 1 do 26,

  • ul. Bajkowa od 3 do 25,

  • ul. Lipkowska 4,

  • ul. Kasztanowa 1, 10, 11, 13 oraz działki nr ew. 6/6, 6/7, 6/9, 6/10.

Dlaczego planowane są wyłączenia?

Jak wyjaśnia PGE, przerwy w dostawie prądu są konieczne w związku z pracami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi sieci energetycznej. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii w całej gminie.

Co warto wiedzieć?

Mieszkańcy powinni wcześniej przygotować się na brak zasilania – naładować urządzenia mobilne, zabezpieczyć sprzęt elektryczny i unikać wykonywania prac wymagających stałego dostępu do energii.

PGE przypomina, że aktualne informacje o planowanych wyłączeniach można śledzić na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia

Co to oznacza dla mieszkańców

Przerwy w dostawie prądu mogą wpłynąć na działanie sprzętu AGD, ogrzewania elektrycznego i internetu. Warto wcześniej zaplanować dzień tak, by uniknąć niedogodności.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl