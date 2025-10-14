Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Zacznie się w piątek 17 października
Mieszkańcy Hornówka bez prądu! PGE zapowiada przerwę w dostawie energii. Brak prądu już w piątek.
Jak poinformowała spółka PGE Dystrybucja S.A., w piątek, 17 października, w Hornówku nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej. Utrudnienia potrwają kilka godzin i obejmą część ulic na terenie miejscowości.
Gdzie zabraknie prądu?
Wyłączenia energii zaplanowano w następujących lokalizacjach:
-
ul. ks. Wacława Kurowskiego 96, 98, 98A, 100, 103, 103A, 115,
-
ul. Skrajna od 1 do 26,
-
ul. Bajkowa od 3 do 25,
-
ul. Lipkowska 4,
-
ul. Kasztanowa 1, 10, 11, 13 oraz działki nr ew. 6/6, 6/7, 6/9, 6/10.
Dlaczego planowane są wyłączenia?
Jak wyjaśnia PGE, przerwy w dostawie prądu są konieczne w związku z pracami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi sieci energetycznej. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii w całej gminie.
Co warto wiedzieć?
Mieszkańcy powinni wcześniej przygotować się na brak zasilania – naładować urządzenia mobilne, zabezpieczyć sprzęt elektryczny i unikać wykonywania prac wymagających stałego dostępu do energii.
PGE przypomina, że aktualne informacje o planowanych wyłączeniach można śledzić na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia
Co to oznacza dla mieszkańców
Przerwy w dostawie prądu mogą wpłynąć na działanie sprzętu AGD, ogrzewania elektrycznego i internetu. Warto wcześniej zaplanować dzień tak, by uniknąć niedogodności.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.