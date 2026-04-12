Pilny komunikat dla mieszkańców Polski. Nowe dane o zagrożeniu w kraju

12 kwietnia 2026 17:24 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Sucha pogoda utrzymuje się w Polsce od kilku tygodni i zaczyna mieć poważne konsekwencje. IMGW ostrzega przed rosnącym zagrożeniem pożarowym w lasach, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Prognozy na najbliższe dni nie przynoszą poprawy, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Sucha pogoda pogarsza sytuację w wielu regionach

Długotrwały brak opadów zaczyna mieć wyraźne skutki w całym kraju. Po bardzo suchym marcu również kwiecień nie przynosi poprawy, a to przekłada się na rosnące zagrożenie pożarowe w lasach. IMGW wskazuje, że w wielu regionach sytuacja staje się coraz poważniejsza.

W ostatnich tygodniach w Polsce utrzymuje się niemal bezdeszczowa pogoda. W niektórych miastach, takich jak Wrocław, Legnica czy Kłodzko, suma opadów w kwietniu nie sięga nawet 1 proc. normy. To prowadzi do szybkiego wysychania ściółki leśnej i wzrostu ryzyka pożarów.

Najwyższe zagrożenie notowane jest obecnie w zachodniej i centralnej części kraju. W niedzielę szczególnie trudna sytuacja występuje na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej, zachodzie Kujaw oraz w Wielkopolsce.

Fakty i tło sprawy

Sucha aura wpływa nie tylko na lasy, ale także na stan wód w rzekach. Coraz więcej wodowskazów wskazuje niskie poziomy, co potwierdza pogłębiający się problem suszy hydrologicznej.

IMGW podkreśla, że brak opadów w połączeniu z rosnącymi temperaturami i wiatrem tworzy warunki sprzyjające szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. W takich warunkach nawet niewielkie źródło zapłonu może doprowadzić do pożaru.

W części południowej kraju sytuacja jest nieco lepsza. Na Pogórzu Karpackim, w Małopolsce i na Podkarpaciu poziom zagrożenia pozostaje niższy, choć również tam warunki mogą się zmieniać.

Prognoza na najbliższe dni

Początek tygodnia nie przyniesie poprawy. Prognozy wskazują na utrzymanie słonecznej pogody, wyższe temperatury i okresami silniejszy wiatr. To oznacza dalsze wysuszanie ściółki leśnej.

W zachodniej i centralnej Polsce zagrożenie ma utrzymywać się na wysokim poziomie, a lokalnie – szczególnie w Wielkopolsce – może osiągać bardzo wysokie wartości.

W połowie tygodnia możliwe są przelotne opady, jednak będą one słabe i nierównomierne. Nie wpłyną znacząco na poprawę sytuacji.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Wysokie zagrożenie pożarowe oznacza konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach. Nawet niewielka nieuwaga może doprowadzić do pożaru.

W praktyce oznacza to:

  • unikanie używania otwartego ognia w lasach i ich pobliżu,
  • zwracanie uwagi na zakazy wstępu do lasów,
  • reagowanie na wszelkie oznaki pożaru i szybkie zgłaszanie ich służbom.

Sytuacja może mieć także wpływ na ograniczenia wstępu do niektórych obszarów leśnych, jeśli zagrożenie będzie dalej rosło.

Polska wchodzi w okres podwyższonego ryzyka pożarów lasów. Brak opadów, wysoka temperatura i wiatr tworzą niekorzystne warunki, które mogą utrzymywać się jeszcze przez wiele dni. Wyraźniejsza poprawa pogody, według prognoz długoterminowych, może nastąpić dopiero pod koniec kwietnia.

