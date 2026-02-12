Pilny komunikat dla mieszkańców stolicy. Od wakacji zmiana w Warszawie
Od wakacji nocna sprzedaż alkoholu w Warszawie może zostać znacząco ograniczona. Ratusz rozpoczął drugi etap prac nad rozszerzeniem zakazu na kolejne dzielnice. To efekt wcześniejszych decyzji w Śródmieściu i na Pradze-Północ, gdzie – jak informuje prezydent miasta – liczba policyjnych interwencji spadła o blisko 40 proc.
To może być jedna z ważniejszych zmian dla mieszkańców przed sezonem letnim.
Co się zmienia
W pierwszym etapie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu objęło wybrane dzielnice, w tym Śródmieście i Pragę-Północ. Zakaz dotyczy sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych, najczęściej między 22:00 a 6:00. Lokale gastronomiczne, takie jak restauracje czy bary, funkcjonują na odrębnych zasadach.
Teraz miasto zapowiada rozpoczęcie prac nad rozszerzeniem tych ograniczeń na teren całej Warszawy. Jak podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski, to realizacja wcześniejszej obietnicy. Rada Miasta zrobiła pierwszy krok formalny, który ma umożliwić wprowadzenie nowych przepisów jeszcze przed wakacjami.
Fakty i liczby
Według informacji przekazanych przez władze miasta, w dzielnicach objętych pierwszym etapem ograniczeń liczba interwencji Policji spadła o blisko 40 proc. Chodzi przede wszystkim o zgłoszenia związane z zakłócaniem porządku publicznego, hałasem i incydentami pod sklepami nocnymi.
Samorząd argumentuje, że mniejsza dostępność alkoholu w godzinach nocnych przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Szczególnie dotyczy to gęsto zabudowanych obszarów, gdzie skargi na nocne awantury były częste.
Rozszerzenie zakazu wymaga jednak przyjęcia odpowiednich uchwał przez Radę Miasta oraz przeprowadzenia konsultacji z dzielnicami.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w Warszawie, nocne zakupy alkoholu w sklepie osiedlowym lub na stacji benzynowej mogą wkrótce stać się niemożliwe niezależnie od dzielnicy. Warto sprawdzić, czy Twoja okolica zostanie objęta nowymi przepisami i od kiedy dokładnie zaczną one obowiązywać.
Zmiana najbardziej odczują osoby przyzwyczajone do późnych zakupów. Dla mieszkańców bloków i kamienic w centrum oraz w pobliżu sklepów całodobowych może to jednak oznaczać spokojniejsze noce.
Czy takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo także w innych częściach miasta? Czy ograniczenie powinno objąć całą Warszawę, czy tylko wybrane obszary? Te pytania będą wracać w trakcie dalszych prac nad uchwałą.
Podsumowanie
Warszawa wchodzi w drugi etap ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu. Po spadku interwencji Policji w Śródmieściu i na Pradze-Północ o blisko 40 proc., władze miasta chcą rozszerzyć zakaz na kolejne dzielnice, a docelowo na całe miasto.
Decyzje mają zapaść przed wakacjami. Jeśli projekt zostanie przyjęty, nocna mapa zakupów w stolicy zmieni się znacząco. Warto śledzić komunikaty Rady Miasta i sprawdzić, kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać w Twojej okolicy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.