Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. 3 kluczowe linie całkowicie zmieniają rozkłady jazdy
Warszawski Transport Publiczny oficjalnie uruchamia specjalne procedury operacyjne i zapowiada potężne przetasowania w kursowaniu autobusów oraz tramwajów, które bezpośrednio dotkną 1000000 pasażerów przemieszczających się po stolicy w nadchodzący weekend. Zbliżające się wielkimi krokami święta wielkanocne oraz wyznaczona na ten sam termin niedziela handlowa wymusiły na miejskich urzędnikach wdrożenie całkowicie nowych, awaryjnych rozkładów jazdy dla największych węzłów przesiadkowych w mieście. Jakie dokładnie numery autobusów będą kursowały ze zdwojoną częstotliwością, dlaczego w niedzielę na przystankach zobaczysz sobotnie oznaczenia czasowe i co musisz bezwzględnie zrobić, by nie spóźnić się na przedświąteczne zakupy do galerii handlowej lub na planowaną wizytę na cmentarzu?
Sobotni rozkład jazdy w niedzielę handlową. ZTM ratuje miasto przed paraliżem
Ostatni weekend przed świętami to tradycyjnie czas największego obciążenia dla infrastruktury drogowej w całej aglomeracji warszawskiej. Analizy ruchu z poprzednich lat nie pozostawiają żadnych złudzeń – to właśnie w te 2 konkretne dni mieszkańcy stolicy oraz osoby przyjezdne ruszają na masowe zakupy, co zazwyczaj kończy się całkowitym paraliżem okolicznych ulic i gigantycznymi korkami na dojazdach do centrów handlowych. W 2026 roku sytuacja jest dodatkowo spotęgowana faktem, iż najbliższa niedziela, czyli 29 marca, to oficjalna niedziela handlowa. Wszystkie największe galerie, hipermarkety i dyskonty będą otwarte od wczesnych godzin porannych aż do późnego wieczora.
Aby zapobiec komunikacyjnej katastrofie i zachęcić mieszkańców do pozostawienia prywatnych samochodów w garażach, Zarząd Transportu Miejskiego podjął bezprecedensową decyzję o ujednoliceniu rozkładów jazdy na cały nadchodzący weekend. W praktyce oznacza to, że zarówno w sobotę 28 marca, jak i w niedzielę 29 marca, wszystkie warszawskie tramwaje oraz niemal wszystkie linie autobusowe będą kursowały wyłącznie na podstawie sobotniego rozkładu jazdy. Jest to niezwykle ważna informacja, ponieważ sobotnie grafiki zakładają znacznie wyższą częstotliwość kursowania pojazdów na głównych trasach niż standardowe rozkłady niedzielne i świąteczne. Jedynym wyjątkiem od tej żelaznej reguły będą wyłącznie niektóre linie lokalne (oznaczone literą L), które zachowają swoje dotychczasowe, specyficzne harmonogramy wyjazdów z zajezdni.
Cmentarz Północny pod specjalnym nadzorem. Wraca linia C40 i zmienia się 250
Przedświąteczny weekend to dla setek tysięcy warszawiaków nie tylko czas intensywnych zakupów spożywczych i poszukiwania prezentów, ale przede wszystkim moment tradycyjnych wizyt na grobach bliskich i porządkowania pomników przed nadchodzącą Wielkanocą. Największe potoki pasażerskie w tym okresie kierują się zawsze w stronę Wólki Węglowej, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie nekropolia. Dojazd do tego miejsca prywatnym autem w okresie przedświątecznym wiąże się z gigantycznym ryzykiem utknięcia w kilkukilometrowym korku na ulicy Pułkowej lub brakiem jakiegokolwiek wolnego miejsca na rozległych parkingach przy bramach wejściowych.</p
