Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. 6 maja planowane przerwy w dostawie prądu
Mieszkańcy kilku warszawskich ulic muszą przygotować się na czasowe wyłączenia energii elektrycznej. Prace zaplanowano na środę, 6 maja 2026 roku. Powodem są roboty przy sieci energetycznej, w tym rozbudowa sieci oraz wymiana przewodów.
Prądu zabraknie przy ulicy Rajców 4. Wyłączenie zaplanowano od godziny 9:00 do 15:00. Przyczyną jest rozbudowa sieci z możliwością wcześniejszego załączenia energii.
Tego samego dnia utrudnienia obejmą także mieszkańców kilku kolejnych adresów. Od godziny 8:00 do 14:00 prądu nie będzie przy ulicy Młodej 1, 4 i 6, ulicy Włókienniczej 29 i 40A, ulicy Śpiewnej 2, 4 i 6 oraz ulicy Żywokostowej 1, 5-7, 9 i 11-12A. W tym przypadku powodem będzie wymiana przewodów.
Operator zastrzega, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia. Mimo to mieszkańcy powinni przygotować się tak, jakby przerwa miała dojść do skutku.
Przed rozpoczęciem prac warto naładować telefony, powerbanki, laptopy i sprzęt medyczny wymagający zasilania. Dobrze też sprawdzić działanie bram garażowych, domofonów, routerów i urządzeń domowych, które mogą przestać działać podczas przerwy w dostawie energii.
Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Jeśli prace zakończą się szybciej, zasilanie może zostać przywrócone przed planowaną godziną.
