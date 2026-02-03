Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Dotyczy każdego
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia w kontakcie z miejskimi służbami. Urząd m.st. Warszawy wydał pilny komunikat dotyczący prac serwisowych na infolinii Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Przerwy mogą występować przez kilka dni i w konkretnych godzinach.
Kiedy wystąpią utrudnienia
Prace serwisowe zaplanowano w dniach do 4 lutego 2026 roku. Utrudnienia mogą pojawiać się codziennie w godzinach od 16:00 do 23:00. W tym czasie kontakt telefoniczny z infolinią 19115 może być czasowo niemożliwy lub ograniczony.
Miasto informuje, że przerwy mogą mieć charakter chwilowy, jednak mieszkańcy powinni liczyć się z problemami z dodzwonieniem się do centrum kontaktu.
Czego dotyczy infolinia 19115
Numer 19115 to główny kanał kontaktu mieszkańców Warszawy z miastem. Za jego pośrednictwem zgłaszane są m.in. awarie, problemy w przestrzeni miejskiej, kwestie związane z komunikacją, porządkiem publicznym oraz sprawy administracyjne.
Czasowa niedostępność infolinii może więc wpłynąć na możliwość szybkiego zgłaszania bieżących problemów.
Jak skontaktować się z miastem w tym czasie
Urząd m.st. Warszawy zaleca, aby w przypadku trudności z dodzwonieniem się na infolinię korzystać z kontaktu mailowego. Zgłoszenia można przesyłać na adres kontakt@um.warszawa.pl.
To rozwiązanie rekomendowane szczególnie w godzinach objętych pracami serwisowymi.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w Warszawie i planujesz kontakt z infolinią 19115 w najbliższych dniach, warto zrobić to przed godziną 16:00 lub przygotować się na alternatywną formę kontaktu. W sprawach pilnych najlepiej nie odkładać zgłoszeń na wieczorne godziny.
Dla osób regularnie korzystających z numeru 19115 to ważna informacja, która pozwala uniknąć frustracji i opóźnień w załatwianiu spraw.
Podsumowanie
Do 4 lutego 2026 roku infolinia Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 będzie objęta pracami serwisowymi. W godzinach 16:00 do 23:00 mogą występować przerwy w dostępie. Miasto rekomenduje w tym czasie kontakt mailowy. Mieszkańcy powinni zaplanować swoje zgłoszenia z wyprzedzeniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.