Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i okolic. SKM S1 nie dojedzie do Otwocka. Duże zmiany od 27 kwietnia
To ważna informacja dla tysięcy mieszkańców Warszawy i okolic. Od poniedziałku, 27 kwietnia, pociągi SKM linii S1 nadal nie będą kursować na kluczowym odcinku w kierunku Otwocka. Utrudnienia obejmą trasę Warszawa Wawer – Otwock.
Decyzję potwierdziła PKP PLK, która odpowiada za infrastrukturę kolejową. Oznacza to, że pasażerowie muszą przygotować się na dalsze zmiany w codziennych dojazdach.
Brak pociągów na tym odcinku to kontynuacja wcześniejszych utrudnień. Na razie nie podano dokładnej daty przywrócenia normalnego ruchu. Dla wielu osób oznacza to konieczność przesiadek i wydłużony czas podróży.
Zamiast pociągów nadal będą kursować autobusy zastępcze ZS1. Dodatkowo zwiększona zostanie częstotliwość kursów linii 521, która ma przejąć część ruchu pasażerskiego.
To rozwiązanie ma choć częściowo zrekompensować brak połączeń kolejowych, ale w praktyce może oznaczać większe tłoki i dłuższe przejazdy, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Najbardziej odczują to mieszkańcy Wawra, Otwocka i okolicznych miejscowości, którzy codziennie dojeżdżają do pracy lub szkoły w Warszawie.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli korzystasz z SKM S1, zaplanuj podróż wcześniej i sprawdź alternatywne połączenia. Autobusy zastępcze i linia 521 będą kluczowe, ale mogą być bardziej obciążone niż zwykle.
Warto też doliczyć dodatkowy czas na dojazd. Te zmiany nie są chwilowe – utrudnienia potrwają co najmniej przez najbliższe dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.