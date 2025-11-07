Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i turystów. Zacznie się 8 listopada
Od 8 do 16 listopada warszawski Dworzec Centralny zostanie całkowicie wyłączony z ruchu pociągów dalekobieżnych. W tym czasie kolejarze przeprowadzą prace modernizacyjne, które mają usprawnić funkcjonowanie jednej z najważniejszych stacji w kraju. Zmiany dotkną także pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej – linia S3 zostanie podzielona na dwa odrębne odcinki.
Zmiany w ruchu pociągów
W czasie prac pociągi dalekobieżne nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna. Składy zatrzymają się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część kursów zostanie przekierowana do Warszawy Gdańskiej i Warszawy Głównej. Bez zmian będą natomiast kursować pociągi regionalne i podmiejskie, które przejeżdżają przez tzw. linię średnicową – z przystankami m.in. Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Powiśle i Stadion.
Wybrane pociągi PKP Intercity będą dodatkowo zatrzymywać się na stacji Warszawa Śródmieście, co ma ułatwić przesiadki i skrócić czas podróży pasażerom.
Podział linii S3 na dwa odcinki
Największe zmiany czekają pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej. Linia S3 zostanie tymczasowo podzielona:
-
na trasie z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą kursować jako S3,
-
a między Warszawą Wschodnią a Legionowem pojadą pod nazwą S30.
Kursy na obu odcinkach będą odbywać się co około 60 minut. Niewielkie korekty rozkładów pojawią się także dla linii S1, S2, S4 i S40.
Jak dojechać do centrum?
Dla pasażerów podróżujących z Warszawy Gdańskiej do centrum uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa 77, która połączy Ratuszową-ZOO z PKP Służewiec przez Aleję Jana Pawła II i Aleję Niepodległości. Do centrum można też dojechać metrem (linie M1 i M2) lub tramwajem nr 15.
Na głównych stacjach – Warszawa Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Zachodnia – będą obecni informatorzy PKP i ZTM, którzy pomogą podróżnym w odnalezieniu właściwych połączeń.
Honorowanie biletów
W okresie prac modernizacyjnych bilety PKP Intercity będą honorowane w komunikacji miejskiej. Oznacza to, że pasażerowie z ważnymi biletami mogą korzystać z metra, autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy bez dodatkowych opłat.
Remont na Centralnym – co się zmieni?
Kolejarze zapowiadają szeroki zakres prac: remont hali peronowej, naprawy kamiennych posadzek, modernizację oświetlenia i gruntowne czyszczenie całego obiektu. Część handlowo-usługowa dworca pozostanie otwarta – pasażerowie będą mogli korzystać z kawiarni, sklepów i przejść podziemnych.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla tysięcy pasażerów to oznacza tymczasowe utrudnienia, ale także szansę na wygodniejszy i bardziej nowoczesny Dworzec Centralny w przyszłości. Warto wcześniej zaplanować podróż, sprawdzić rozkłady jazdy i korzystać z alternatywnych tras. Modernizacja potrwa tylko osiem dni, jednak przyniesie długofalowe korzyści dla wszystkich użytkowników stołecznej kolei.
