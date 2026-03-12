Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Kara może sięgnąć nawet 30 tys. zł

12 marca 2026 13:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy bloków i kamienic w Warszawie powinni zwrócić szczególną uwagę na to, co pozostawiają na klatkach schodowych i korytarzach. Od początku 2026 roku obowiązują surowsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielorodzinnych. W skrajnych przypadkach kara za naruszenie zasad może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Chodzi przede wszystkim o przedmioty pozostawiane w częściach wspólnych budynków, które mogą blokować drogi ewakuacyjne.

Zobacz również:

Rowery, wózki i kartony mogą być problemem

W wielu blokach na klatkach schodowych stoją rowery, hulajnogi, wózki dziecięce, sanki czy kartony po remontach. Dla mieszkańców często jest to wygodne rozwiązanie, jednak z punktu widzenia przepisów takie praktyki mogą stanowić zagrożenie.

Straż pożarna przypomina, że klatki schodowe i korytarze są drogami ewakuacyjnymi. Muszą być drożne, aby w razie pożaru mieszkańcy mogli szybko opuścić budynek, a służby ratunkowe mogły sprawnie prowadzić akcję.

Nawet niewielkie przedmioty pozostawione na przejściu mogą utrudnić ewakuację lub przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia.

Mandaty i wysokie grzywny

Zobacz również:

W przypadku kontroli straż pożarna może nałożyć mandat za blokowanie dróg ewakuacyjnych. Taka kara może wynieść do 5 tysięcy złotych.

Jeśli jednak dojdzie do tzw. zbiegu wykroczeń, wysokość mandatu może wzrosnąć nawet do 6 tysięcy złotych.

Najpoważniejsze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy sprawa trafi do sądu. W takiej sytuacji grzywna za sprowadzenie zagrożenia pożarowego może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje w razie pożaru

Jeżeli w budynku wybuchnie pożar, a pozostawione przedmioty utrudnią ewakuację lub akcję ratowniczą, odpowiedzialność może być znacznie poważniejsza.

W skrajnych przypadkach właściciel rzeczy może ponieść odpowiedzialność karną za narażenie życia lub zdrowia innych mieszkańców. Przepisy przewidują nawet karę do 10 lat więzienia, a jeśli w wyniku zdarzenia ktoś zginie — do 12 lat pozbawienia wolności.

Nie tylko klatki schodowe. Uwaga także na piwnice

Problem dotyczy również przechowywania niebezpiecznych materiałów w budynkach mieszkalnych. W piwnicach często znajdują się paliwa, farby, rozpuszczalniki czy butle gazowe.

Tymczasem przepisy jasno określają, że w blokach z instalacją gazową nie wolno przechowywać butli z gazem propan-butan. Niedozwolone jest także trzymanie materiałów łatwopalnych czy pirotechniki.

Takie substancje mogą w razie pożaru stworzyć mieszaninę wybuchową i doprowadzić do bardzo groźnych sytuacji.

Co to oznacza dla mieszkańców

Zarządcy budynków oraz straż pożarna apelują do mieszkańców o regularne sprawdzanie części wspólnych i usuwanie przedmiotów, które mogą blokować przejścia.

Przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach wielorodzinnych. W sytuacji zagrożenia każdy metr wolnej przestrzeni na drodze ewakuacyjnej może decydować o zdrowiu i życiu mieszkańców.

Dlatego warto pamiętać, że klatka schodowa czy korytarz nie są prywatnym magazynem, lecz częścią wspólną budynku, która musi pozostać drożna.

