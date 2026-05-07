Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od piątku wyłączenia prądu. Lista ulic i godzin
Mieszkańcy kilku części Warszawy muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii. Już od piątku rozpoczną się planowane wyłączenia prądu związane z modernizacją sieci. Harmonogram obejmuje konkretne ulice i dokładne godziny, w których zabraknie zasilania.
Pierwsze przerwy zaplanowano na piątek, 8 maja. Na ul. Astrowej prąd zostanie wyłączony między 9:00 a 15:00. Tego samego dnia prace obejmą kolejne lokalizacje w następnych dniach.
W poniedziałek, 11 maja, wyłączenia dotkną mieszkańców ul. Przejazd pod numerami 20, 22 i 35. Tam prądu nie będzie od 8:00 do 12:00.
Największe utrudnienia zaplanowano na wtorek, 12 maja. Lista ulic jest znacznie dłuższa. Problemy z zasilaniem pojawią się m.in. na ul. Jagodnej (numery 1–15), Kanonierskiej 24A, Karolówce (8, 10–10A, 15, 19) oraz na ul. Pancernej (numery 1–31). W tych miejscach przerwy mogą wystąpić między 7:00 a 17:00, choć w praktyce mają to być krótsze, około 30-minutowe wyłączenia związane z przełączaniem sieci.
Tego samego dnia prace obejmą również ul. Ostródzką (numery 147F–147G oraz 149J–149M). Tam prądu nie będzie od 8:00 do 16:00. Kolejne wyłączenia zaplanowano na ul. Rosy (7A–7B oraz 9–9L) w godzinach od 9:00 do 12:30.
Za wszystkie przerwy odpowiada modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej. W jednym z przypadków prowadzone będą także prace związane z usuwaniem zadrzewienia pod liniami energetycznymi.
Ważna informacja dla mieszkańców – operator zastrzega, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia.
Co to oznacza w praktyce? Warto wcześniej przygotować się na brak prądu. Naładować telefony, sprawdzić zapasy w lodówce i zaplanować dzień tak, by uniknąć problemów – szczególnie jeśli pracujesz zdalnie albo korzystasz ze sprzętów wymagających stałego zasilania.
Jeśli mieszkasz na jednej z wymienionych ulic, lepiej nie odkładać przygotowań na ostatnią chwilę.
