Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od poniedziałku ruszają wyłączenia prądu w kilku dzielnicach
Mieszkańcy części Warszawy muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator zapowiedział planowane wyłączenia związane z modernizacją infrastruktury i pracami technicznymi. Utrudnienia rozpoczną się już w poniedziałek, 18 maja, i obejmą kolejne adresy również we wtorek.
Przerwy mogą potrwać nawet kilka godzin. W części lokalizacji energetycy zapowiadają modernizację stacji transformatorowych i wymianę złączy kablowych.
Gdzie zabraknie prądu?
W poniedziałek, 18 maja, planowane wyłączenia mają objąć m.in.:
- ul. Bocheńska 22,
- ul. Leszczyny 3, 5, 7, 9, 11 i 13,
- ul. Długopolska 3,
- ul. Rękodzielnicza 3, 5–9, 12, 16, 20 i 24,
- ul. Dyniowa 7, 9, 11–12,
- ul. Paprotki 1–5 i 7.
W zależności od lokalizacji przerwy mają potrwać od godzin porannych do popołudniowych.
We wtorek kolejne utrudnienia
Na wtorek, 19 maja, zapowiedziano następne wyłączenia. Problemy z dostawą energii mogą dotyczyć m.in.:
- ul. Fort Służew 2,
- ul. Górska 9B–9E.
Energetycy tłumaczą działania koniecznością konserwacji oraz modernizacji sieci.
Powodem są prace techniczne
Według komunikatów operatora prowadzone będą m.in.:
- wymiany złączy kablowych,
- modernizacje stacji transformatorowych,
- przełączenia techniczne,
- naprawy infrastruktury energetycznej.
W części lokalizacji zapowiedziano również krótkie, około 30-minutowe przerwy związane z przełączeniami.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby mieszkające w rejonach objętych wyłączeniami powinny przygotować się na:
- brak prądu przez kilka godzin,
- problemy z internetem i działaniem urządzeń elektrycznych,
- możliwe utrudnienia przy pracy zdalnej.
Warto wcześniej naładować telefony, powerbanki oraz zabezpieczyć sprzęt elektroniczny. Operator przypomina również, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia.
