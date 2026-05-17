Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od poniedziałku ruszają wyłączenia prądu w kilku dzielnicach

17 maja 2026 23:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator zapowiedział planowane wyłączenia związane z modernizacją infrastruktury i pracami technicznymi. Utrudnienia rozpoczną się już w poniedziałek, 18 maja, i obejmą kolejne adresy również we wtorek.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Przerwy mogą potrwać nawet kilka godzin. W części lokalizacji energetycy zapowiadają modernizację stacji transformatorowych i wymianę złączy kablowych.

Gdzie zabraknie prądu?

W poniedziałek, 18 maja, planowane wyłączenia mają objąć m.in.:

  • ul. Bocheńska 22,
  • ul. Leszczyny 3, 5, 7, 9, 11 i 13,
  • ul. Długopolska 3,
  • ul. Rękodzielnicza 3, 5–9, 12, 16, 20 i 24,
  • ul. Dyniowa 7, 9, 11–12,
  • ul. Paprotki 1–5 i 7.

W zależności od lokalizacji przerwy mają potrwać od godzin porannych do popołudniowych.

We wtorek kolejne utrudnienia

Na wtorek, 19 maja, zapowiedziano następne wyłączenia. Problemy z dostawą energii mogą dotyczyć m.in.:

  • ul. Fort Służew 2,
  • ul. Górska 9B–9E.

Energetycy tłumaczą działania koniecznością konserwacji oraz modernizacji sieci.

Powodem są prace techniczne

Według komunikatów operatora prowadzone będą m.in.:

  • wymiany złączy kablowych,
  • modernizacje stacji transformatorowych,
  • przełączenia techniczne,
  • naprawy infrastruktury energetycznej.

W części lokalizacji zapowiedziano również krótkie, około 30-minutowe przerwy związane z przełączeniami.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Osoby mieszkające w rejonach objętych wyłączeniami powinny przygotować się na:

  • brak prądu przez kilka godzin,
  • problemy z internetem i działaniem urządzeń elektrycznych,
  • możliwe utrudnienia przy pracy zdalnej.

Warto wcześniej naładować telefony, powerbanki oraz zabezpieczyć sprzęt elektroniczny. Operator przypomina również, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia.

