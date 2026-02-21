Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy: Pięć stacji metra wyłączonych z ruchu

Potwierdziły się informacje o poważnych problemach technicznych w warszawskim metrze. Zarząd Transportu Miejskiego opublikował oficjalny komunikat o utrudnieniach w kursowaniu linii M2, które rozpoczęły się o godzinie 14:51. Z powodu awarii pociągi nie obsługują kluczowego odcinka łączącego Wolę z prawobrzeżną częścią stolicy, co wymusiło wprowadzenie ruchu pętlowego oraz uruchomienie komunikacji zastępczej.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, pasażerowie muszą liczyć się z zamknięciem aż pięciu stacji metra. Pociągi kursują obecnie na dwóch odseparowanych od siebie odcinkach, a służby techniczne pracują nad usunięciem usterki. Na trasę wyjeżdżają właśnie autobusy zastępcze, które mają przejąć potok podróżnych na wyłączonym z ruchu fragmencie linii.

Szczegóły kursowania metra i lista zamkniętych stacji

W związku z awarią techniczną, linia M2 została podzielona na dwa niezależne odcinki.

Pętla zachodnia: Pociągi kursują wyłącznie na trasie BEMOWO – RONDO ONZ.

Pętla wschodnia: Metro kursuje na skróconym odcinku TARGÓWEK MIESZKANIOWY – METRO BRÓDNO.

Nieczynne stacje: Z ruchu całkowicie wyłączono przystanki: ŚWIĘTOKRZYSKA (M2), CENTRUM NAUKI KOPERNIK, STADION NARODOWY, DWORZEC WILEŃSKI oraz SZWEDZKA.

Komunikacja zastępcza „ZA METRO”

W celu zminimalizowania utrudnień, miasto rozpoczęło procedurę uruchamiania autobusów zastępczych.

  • Status:** Trwa uruchamianie linii zastępczej, która będzie kursować między czynnymi odcinkami metra.
  • Oznakowanie:** Pojazdy będą posiadały wyraźne tablice kierunkowe z napisem ZA METRO.
  • Rekomendacje:** Pasażerom sugeruje się również korzystanie z regularnych linii tramwajowych i autobusowych przejeżdżających przez Most Świętokrzyski oraz Most Śląsko-Dąbrowski.

W sobotnie popołudnie, 21 lutego 2026 roku, podróż między lewo- a prawobrzeżną Warszawą za pomocą linii M2 jest niemożliwa. Jeśli planujesz przesiadkę na stacji Świętokrzyska z linii M1 na M2, pamiętaj, że poziom drugiej linii jest zamknięty. Najszybszą alternatywą dla ominięcia zamkniętego odcinka jest obecnie komunikacja naziemna w rejonie Dworca Wileńskiego i Ronda ONZ. Służby metra przepraszają za utrudnienia, jednak na ten moment nie podano przewidywanej godziny przywrócenia pełnego ruchu pociągów.

