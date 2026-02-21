Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy: Pięć stacji metra wyłączonych z ruchu
Potwierdziły się informacje o poważnych problemach technicznych w warszawskim metrze. Zarząd Transportu Miejskiego opublikował oficjalny komunikat o utrudnieniach w kursowaniu linii M2, które rozpoczęły się o godzinie 14:51. Z powodu awarii pociągi nie obsługują kluczowego odcinka łączącego Wolę z prawobrzeżną częścią stolicy, co wymusiło wprowadzenie ruchu pętlowego oraz uruchomienie komunikacji zastępczej.
Zgodnie z oficjalnymi danymi, pasażerowie muszą liczyć się z zamknięciem aż pięciu stacji metra. Pociągi kursują obecnie na dwóch odseparowanych od siebie odcinkach, a służby techniczne pracują nad usunięciem usterki. Na trasę wyjeżdżają właśnie autobusy zastępcze, które mają przejąć potok podróżnych na wyłączonym z ruchu fragmencie linii.
Szczegóły kursowania metra i lista zamkniętych stacji
W związku z awarią techniczną, linia M2 została podzielona na dwa niezależne odcinki.
Pętla zachodnia: Pociągi kursują wyłącznie na trasie BEMOWO – RONDO ONZ.
Pętla wschodnia: Metro kursuje na skróconym odcinku TARGÓWEK MIESZKANIOWY – METRO BRÓDNO.
Nieczynne stacje: Z ruchu całkowicie wyłączono przystanki: ŚWIĘTOKRZYSKA (M2), CENTRUM NAUKI KOPERNIK, STADION NARODOWY, DWORZEC WILEŃSKI oraz SZWEDZKA.
Komunikacja zastępcza „ZA METRO”
W celu zminimalizowania utrudnień, miasto rozpoczęło procedurę uruchamiania autobusów zastępczych.
- Status:** Trwa uruchamianie linii zastępczej, która będzie kursować między czynnymi odcinkami metra.
- Oznakowanie:** Pojazdy będą posiadały wyraźne tablice kierunkowe z napisem ZA METRO.
- Rekomendacje:** Pasażerom sugeruje się również korzystanie z regularnych linii tramwajowych i autobusowych przejeżdżających przez Most Świętokrzyski oraz Most Śląsko-Dąbrowski.
W sobotnie popołudnie, 21 lutego 2026 roku, podróż między lewo- a prawobrzeżną Warszawą za pomocą linii M2 jest niemożliwa. Jeśli planujesz przesiadkę na stacji Świętokrzyska z linii M1 na M2, pamiętaj, że poziom drugiej linii jest zamknięty. Najszybszą alternatywą dla ominięcia zamkniętego odcinka jest obecnie komunikacja naziemna w rejonie Dworca Wileńskiego i Ronda ONZ. Służby metra przepraszają za utrudnienia, jednak na ten moment nie podano przewidywanej godziny przywrócenia pełnego ruchu pociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.