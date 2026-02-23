Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Pod tymi adresami zabraknie wody
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało listę planowanych wyłączeń wody w kilku dzielnicach Warszawy. Przerwy w dostawie potrwają od kilku godzin do nawet całego popołudnia. Sprawdź, czy Twój adres znajduje się na liście.
Mokotów – 23 i 24 lutego
23 lutego w godzinach 15:00–20:00 wody nie będzie m.in. przy ulicy Bernardyńskiej oraz w okolicach:
Bernardyńska 4, 16A, 16B, 16C, 25
Czerniakowska 2/4
Gołkowska 15, 19, 21, 21B
Plac Bernardyński 3
24 lutego w godzinach 15:00–20:00 wyłączenia obejmą rejon ulicy Marsylskiej, w tym m.in.:
Egejska 11, 13, 15, 17, 17A, 17B
Iberyjska 6, 6A
Maltańska 3, 4, 5
Sardyńska 4
Sycylijska 2
Ursus – 23 lutego
23 lutego w godzinach 10:00–15:00 przerwa w dostawie wody dotyczy ulicy Bolesława Krzywoustego (numery 22–34 oraz 29A i 32A).
Wilanów – 25 lutego
25 lutego od 15:00 do 20:00 oraz od 17:00 do 20:00 wyłączenia obejmą rozległy obszar ulicy Królewicza Jakuba – od numeru 1 aż do numeru 91, w tym wiele budynków oznaczonych literami A, B, C oraz numerami łamanymi.
Dodatkowo przerwy obejmą m.in. Goplańską 11.
Wola – 24 lutego
24 lutego w godzinach 7:30–11:00 wyłączenie wody planowane jest przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz w rejonie:
Aleja Krakowska 205/211
Geologiczna 7 i 7A
Kazimierza Wielkiego 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20
Skromna 3A, 4, 6, 8, 10, 12
Stokrotki 12
Łobeska 5, 7
Śródmieście
23 lutego od 23:00 do 24 lutego do 5:00 wody nie będzie przy ulicy Dzikiej.
Co to oznacza dla mieszkańców
MPWiK apeluje o wcześniejsze zabezpieczenie zapasu wody do picia i celów sanitarnych. Przerwy są związane z pracami technicznymi i modernizacyjnymi sieci.
Wyłączenia mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od przebiegu prac.
Mieszkańcy powinni regularnie sprawdzać komunikaty wodociągów, szczególnie jeśli mieszkają w wymienionych rejonach.
