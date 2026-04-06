Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Policja ostrzega: jedno połączenie może kosztować majątek

6 kwietnia 2026 15:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Komenda Stołeczna Policji wydała ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. Funkcjonariusze alarmują, że oszuści znów są bardzo aktywni i stosują coraz bardziej przekonujące metody wyłudzania pieniędzy. Wystarczy jeden telefon, by stracić oszczędności życia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dzwoni „policjant”, „prokurator” albo „wnuczek”. To oszustwo

Schemat działania przestępców jest prosty, ale skuteczny. Dzwonią na telefon stacjonarny lub komórkowy i próbują wywołać silne emocje – strach, presję czasu albo poczucie obowiązku.

Najczęściej pojawiają się historie o:

  • wypadku bliskiej osoby i pilnej potrzebie pieniędzy
  • rzekomej akcji policji przeciwko złodziejom
  • konieczności „zabezpieczenia” pieniędzy z konta
  • paczce lub przesyłce wymagającej potwierdzenia danych

Oszuści podszywają się pod policjantów, prokuratorów, agentów służb, a nawet listonoszy. Potrafią też podrobić numer telefonu, który wyświetla się na ekranie, by wyglądał wiarygodnie.

Najgroźniejszy moment. Manipulacja trwa do samego końca

Jednym z najbardziej niebezpiecznych trików jest fałszywa „weryfikacja”.

Przestępca prosi, by zadzwonić na numer 997. Problem w tym, że połączenie nie zostaje przerwane. Ofiara cały czas rozmawia z oszustem, który przekazuje słuchawkę swojemu wspólnikowi.

Ten potwierdza, że wszystko jest „legalną akcją policji”.

Po chwili ktoś pojawia się pod drzwiami i odbiera gotówkę. Pieniądze znikają bez śladu.

Policja mówi jasno: my tak nie działamy

Funkcjonariusze podkreślają bardzo wyraźnie:

Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy.
Policja nie każe wypłacać gotówki ani robić przelewów.
Policja nie prowadzi „tajnych akcji” przez telefon.
Policja nie angażuje mieszkańców do takich działań.

Każdy telefon z taką prośbą to próba oszustwa.

Co zrobić, gdy ktoś do Ciebie zadzwoni

Najważniejsze to nie dać się wciągnąć w rozmowę.

Jeśli ktoś żąda pieniędzy lub wywołuje presję – natychmiast się rozłącz. Nie tłumacz się, nie odpowiadaj na pytania.

Następnie skontaktuj się z bliskimi albo zadzwoń pod numer alarmowy 112 i zgłoś sytuację.

To szczególnie ważne dla seniorów

Policja apeluje, by ostrzeżenie przekazać rodzinie i znajomym, zwłaszcza osobom starszym. To one najczęściej stają się celem takich przestępstw.

Czasem jedna rozmowa może zdecydować o tym, czy ktoś straci wszystkie oszczędności.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

