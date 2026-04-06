Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Policja ostrzega: jedno połączenie może kosztować majątek
Komenda Stołeczna Policji wydała ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. Funkcjonariusze alarmują, że oszuści znów są bardzo aktywni i stosują coraz bardziej przekonujące metody wyłudzania pieniędzy. Wystarczy jeden telefon, by stracić oszczędności życia.
Dzwoni „policjant”, „prokurator” albo „wnuczek”. To oszustwo
Schemat działania przestępców jest prosty, ale skuteczny. Dzwonią na telefon stacjonarny lub komórkowy i próbują wywołać silne emocje – strach, presję czasu albo poczucie obowiązku.
Najczęściej pojawiają się historie o:
- wypadku bliskiej osoby i pilnej potrzebie pieniędzy
- rzekomej akcji policji przeciwko złodziejom
- konieczności „zabezpieczenia” pieniędzy z konta
- paczce lub przesyłce wymagającej potwierdzenia danych
Oszuści podszywają się pod policjantów, prokuratorów, agentów służb, a nawet listonoszy. Potrafią też podrobić numer telefonu, który wyświetla się na ekranie, by wyglądał wiarygodnie.
Najgroźniejszy moment. Manipulacja trwa do samego końca
Jednym z najbardziej niebezpiecznych trików jest fałszywa „weryfikacja”.
Przestępca prosi, by zadzwonić na numer 997. Problem w tym, że połączenie nie zostaje przerwane. Ofiara cały czas rozmawia z oszustem, który przekazuje słuchawkę swojemu wspólnikowi.
Ten potwierdza, że wszystko jest „legalną akcją policji”.
Po chwili ktoś pojawia się pod drzwiami i odbiera gotówkę. Pieniądze znikają bez śladu.
Policja mówi jasno: my tak nie działamy
Funkcjonariusze podkreślają bardzo wyraźnie:
Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy.
Policja nie każe wypłacać gotówki ani robić przelewów.
Policja nie prowadzi „tajnych akcji” przez telefon.
Policja nie angażuje mieszkańców do takich działań.
Każdy telefon z taką prośbą to próba oszustwa.
Co zrobić, gdy ktoś do Ciebie zadzwoni
Najważniejsze to nie dać się wciągnąć w rozmowę.
Jeśli ktoś żąda pieniędzy lub wywołuje presję – natychmiast się rozłącz. Nie tłumacz się, nie odpowiadaj na pytania.
Następnie skontaktuj się z bliskimi albo zadzwoń pod numer alarmowy 112 i zgłoś sytuację.
To szczególnie ważne dla seniorów
Policja apeluje, by ostrzeżenie przekazać rodzinie i znajomym, zwłaszcza osobom starszym. To one najczęściej stają się celem takich przestępstw.
Czasem jedna rozmowa może zdecydować o tym, czy ktoś straci wszystkie oszczędności.
