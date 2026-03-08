Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Policja ostrzega przed ogromnymi utrudnieniami i zamknięciami ulic
Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Policja informuje, że w stolicy zaplanowano dziś kilka zgromadzeń publicznych i przemarszów, które mogą sparaliżować ruch w centrum miasta. Dodatkowo wieczorem odbędzie się mecz piłkarski przy ulicy Łazienkowskiej.
Utrudnienia mogą wystąpić w wielu kluczowych punktach miasta.
Demonstracje i przemarsze w centrum
Jak poinformowała stołeczna policja, w ciągu dnia w Warszawie zaplanowano kilka zgromadzeń publicznych połączonych z przemarszami. W związku z tym kierowcy powinni liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic oraz wstrzymywaniem ruchu.
Największe problemy mogą pojawić się w rejonie:
-
Ronda Dmowskiego
-
ulicy Marszałkowskiej
-
ulicy Królewskiej
-
placu Piłsudskiego
-
Krakowskiego Przedmieścia
-
Nowego Światu
To jedne z najbardziej ruchliwych miejsc w stolicy, dlatego nawet krótkotrwałe blokady mogą spowodować duże korki.
Policja może zatrzymywać ruch
Funkcjonariusze zapowiadają, że w trakcie przemarszów mogą czasowo zatrzymywać ruch pojazdów, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzeń.
W praktyce oznacza to, że kierowcy mogą natrafić na nagłe wstrzymania ruchu oraz zmiany organizacji przejazdu w centrum miasta.
Na utrudnienia powinni przygotować się również pasażerowie komunikacji miejskiej.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Autobusy i tramwaje kursujące przez Śródmieście mogą zostać skierowane na trasy objazdowe. Zmiany będą wprowadzane w zależności od sytuacji na ulicach oraz przebiegu zgromadzeń.
Największe zmiany mogą dotyczyć linii przejeżdżających przez główne arterie centrum Warszawy.
Mecz przy Łazienkowskiej dodatkowo utrudni ruch
Wieczorem utrudnienia mogą pojawić się także w okolicach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Po godzinie 20:00 zaplanowano tam mecz piłkarski pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią.
W związku z wydarzeniem należy spodziewać się zwiększonego ruchu samochodów oraz pieszych w tej części miasta.
Policja apeluje do kierowców o cierpliwość oraz rozważenie alternatywnych tras przejazdu. W godzinach największego natężenia wydarzeń przejazd przez centrum Warszawy może być znacząco utrudniony.
