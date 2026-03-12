Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się na dłuższe utrudnienia drogowe
Mieszkańcy Warszawy, szczególnie dzielnicy Wawer i rejonu Falenicy, powinni przygotować się na dłuższe utrudnienia drogowe. Jak wynika z najnowszych informacji, zamknięcie ul. Patriotów potrwa prawdopodobnie dłużej, niż wcześniej zakładano.
Według aktualnych prognoz utrudnienia mogą potrwać nawet do 17–20 marca. Opóźnienie jest związane ze specyfiką prowadzonych prac budowlanych.
Dlaczego prace się wydłużyły
Roboty prowadzone w rejonie ul. Patriotów są skomplikowane i wymagają dodatkowych działań technicznych. Właśnie z tego powodu wykonawca potrzebuje więcej czasu na ich zakończenie.
Do momentu przywrócenia ruchu na ul. Patriotów nie zostanie wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu w okolicy.
Ważna informacja o przejeździe kolejowym w Falenicy
Dla kierowców kluczowa jest informacja dotycząca przejazdu kolejowego w Falenicy. Do czasu ponownego otwarcia ul. Patriotów szlaban na przejeździe w Falenicy nie będzie zamykany.
Jest to konieczne, aby utrzymać przejezdność w tej części dzielnicy.
Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, zamknięcie szlabanu będzie możliwe dopiero po przywróceniu ruchu na ul. Patriotów.
Objazdy w okolicy
W związku z zamknięciem ul. Patriotów obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na miejscu ustawiono specjalne tablice informujące o objazdach.
Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie drogowe i planować przejazd z wyprzedzeniem, ponieważ w godzinach szczytu mogą pojawiać się dodatkowe utrudnienia.
Co to oznacza dla mieszkańców
Przedłużenie prac oznacza, że mieszkańcy i kierowcy będą musieli jeszcze przez kilka dni liczyć się z utrudnieniami w tej części Warszawy. Jednocześnie pozostawienie otwartego przejazdu w Falenicy ma pomóc w utrzymaniu płynności ruchu w okolicy.
Jeśli nie pojawią się kolejne komplikacje, zakończenie prac i przywrócenie normalnej organizacji ruchu planowane jest między 17 a 20 marca.
