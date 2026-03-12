Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się na dłuższe utrudnienia drogowe

12 marca 2026 13:18 | Autor: Anna Szkutnik

Mieszkańcy Warszawy, szczególnie dzielnicy Wawer i rejonu Falenicy, powinni przygotować się na dłuższe utrudnienia drogowe. Jak wynika z najnowszych informacji, zamknięcie ul. Patriotów potrwa prawdopodobnie dłużej, niż wcześniej zakładano.

Fot. Warszawa w Pigułce

Według aktualnych prognoz utrudnienia mogą potrwać nawet do 17–20 marca. Opóźnienie jest związane ze specyfiką prowadzonych prac budowlanych.

Dlaczego prace się wydłużyły

Roboty prowadzone w rejonie ul. Patriotów są skomplikowane i wymagają dodatkowych działań technicznych. Właśnie z tego powodu wykonawca potrzebuje więcej czasu na ich zakończenie.

Do momentu przywrócenia ruchu na ul. Patriotów nie zostanie wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu w okolicy.

Ważna informacja o przejeździe kolejowym w Falenicy

Dla kierowców kluczowa jest informacja dotycząca przejazdu kolejowego w Falenicy. Do czasu ponownego otwarcia ul. Patriotów szlaban na przejeździe w Falenicy nie będzie zamykany.

Jest to konieczne, aby utrzymać przejezdność w tej części dzielnicy.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, zamknięcie szlabanu będzie możliwe dopiero po przywróceniu ruchu na ul. Patriotów.

Objazdy w okolicy

W związku z zamknięciem ul. Patriotów obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na miejscu ustawiono specjalne tablice informujące o objazdach.

Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie drogowe i planować przejazd z wyprzedzeniem, ponieważ w godzinach szczytu mogą pojawiać się dodatkowe utrudnienia.

Co to oznacza dla mieszkańców

Przedłużenie prac oznacza, że mieszkańcy i kierowcy będą musieli jeszcze przez kilka dni liczyć się z utrudnieniami w tej części Warszawy. Jednocześnie pozostawienie otwartego przejazdu w Falenicy ma pomóc w utrzymaniu płynności ruchu w okolicy.

Jeśli nie pojawią się kolejne komplikacje, zakończenie prac i przywrócenie normalnej organizacji ruchu planowane jest między 17 a 20 marca.

