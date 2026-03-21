Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się. Zacznie się w niedzielę

21 marca 2026 16:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeśli planujesz wyjście w niedzielę, lepiej przygotuj się wcześniej. Warszawa zostanie sparaliżowana przez jedno z największych wydarzeń biegowych w Polsce. Ulice będą zamknięte, komunikacja zmieni trasy, a przejazd przez centrum może okazać się niemożliwy.

Chodzi o 20. Półmaraton Warszawski i towarzyszący mu bieg na 5 km. Na trasę wyjdzie nawet 33 tysiące uczestników.

Zacznie się wcześniej, niż myślisz

Utrudnienia nie pojawią się dopiero w niedzielę. Pierwsze zmiany ruszają już w sobotę wieczorem.

Od godziny 18:00 zamknięte zostaną fragmenty okolic Stadionu Narodowego. Później, od 19:00 i 21:00, wyłączane będą kolejne odcinki, w tym Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie.

To oznacza jedno – wieczorny przejazd przez centrum i na Pragę może być mocno utrudniony.

W niedzielę część miasta przestanie działać

Największe zmiany wejdą w życie w niedzielę, 22 marca.

Już od godziny 5:00 zamknięte zostaną kluczowe arterie:

  • Aleje Jerozolimskie

  • Most Poniatowskiego

  • okolice Stadionu Narodowego

  • część Wisłostrady

Później zamykane będą kolejne ulice wraz z przemieszczaniem się biegaczy.

Z ruchu wyłączone zostaną także mosty Świętokrzyski i Gdański (w kierunku Pragi).

Autobusy i tramwaje zmienią trasy

Zmiany obejmą praktycznie cały transport publiczny.

Dziesiątki linii autobusowych pojadą objazdami. Niektóre zostaną skrócone, inne zmienią przebieg całkowicie.

Problemy dotkną też tramwajów. W Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego ruch zostanie wstrzymany nawet do godziny 18:00.

Na Żoliborzu tramwaje przestaną kursować na czas biegu. Linie zostaną skierowane na alternatywne trasy.

Korki nie do uniknięcia

Organizatorzy i służby nie ukrywają, że należy spodziewać się bardzo dużych utrudnień.

Zamknięcie głównych arterii i mostów oznacza, że ruch przeniesie się na inne drogi. To prosta droga do korków.

Największe problemy mogą wystąpić:

  • w centrum

  • na Powiślu

  • na Żoliborzu

  • na Pradze

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli nie musisz, lepiej nie wjeżdżaj w niedzielę do centrum Warszawy.

Jeśli musisz – zaplanuj trasę wcześniej i sprawdź objazdy. W przeciwnym razie możesz utknąć na dłużej.

Komunikacja miejska będzie działać, ale w zmienionej formie. Warto sprawdzić dokładnie swoją linię przed wyjściem z domu.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl