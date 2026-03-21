Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się. Zacznie się w niedzielę
Jeśli planujesz wyjście w niedzielę, lepiej przygotuj się wcześniej. Warszawa zostanie sparaliżowana przez jedno z największych wydarzeń biegowych w Polsce. Ulice będą zamknięte, komunikacja zmieni trasy, a przejazd przez centrum może okazać się niemożliwy.
Chodzi o 20. Półmaraton Warszawski i towarzyszący mu bieg na 5 km. Na trasę wyjdzie nawet 33 tysiące uczestników.
Zacznie się wcześniej, niż myślisz
Utrudnienia nie pojawią się dopiero w niedzielę. Pierwsze zmiany ruszają już w sobotę wieczorem.
Od godziny 18:00 zamknięte zostaną fragmenty okolic Stadionu Narodowego. Później, od 19:00 i 21:00, wyłączane będą kolejne odcinki, w tym Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie.
To oznacza jedno – wieczorny przejazd przez centrum i na Pragę może być mocno utrudniony.
W niedzielę część miasta przestanie działać
Największe zmiany wejdą w życie w niedzielę, 22 marca.
Już od godziny 5:00 zamknięte zostaną kluczowe arterie:
-
Aleje Jerozolimskie
-
Most Poniatowskiego
-
okolice Stadionu Narodowego
-
część Wisłostrady
Później zamykane będą kolejne ulice wraz z przemieszczaniem się biegaczy.
Z ruchu wyłączone zostaną także mosty Świętokrzyski i Gdański (w kierunku Pragi).
Autobusy i tramwaje zmienią trasy
Zmiany obejmą praktycznie cały transport publiczny.
Dziesiątki linii autobusowych pojadą objazdami. Niektóre zostaną skrócone, inne zmienią przebieg całkowicie.
Problemy dotkną też tramwajów. W Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego ruch zostanie wstrzymany nawet do godziny 18:00.
Na Żoliborzu tramwaje przestaną kursować na czas biegu. Linie zostaną skierowane na alternatywne trasy.
Korki nie do uniknięcia
Organizatorzy i służby nie ukrywają, że należy spodziewać się bardzo dużych utrudnień.
Zamknięcie głównych arterii i mostów oznacza, że ruch przeniesie się na inne drogi. To prosta droga do korków.
Największe problemy mogą wystąpić:
-
w centrum
-
na Powiślu
-
na Żoliborzu
-
na Pradze
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli nie musisz, lepiej nie wjeżdżaj w niedzielę do centrum Warszawy.
Jeśli musisz – zaplanuj trasę wcześniej i sprawdź objazdy. W przeciwnym razie możesz utknąć na dłużej.
Komunikacja miejska będzie działać, ale w zmienionej formie. Warto sprawdzić dokładnie swoją linię przed wyjściem z domu.
