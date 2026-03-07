Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się. Zacznie się w niedzielę

7 marca 2026 18:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W najbliższą niedzielę 8 marca w centrum Warszawy odbędą się dwa duże zgromadzenia publiczne z przemarszami ulicami Śródmieścia. Oznacza to zamknięcia dróg, utrudnienia w ruchu oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego powinni przygotować się na objazdy i skrócone trasy wielu linii.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Utrudnienia mogą potrwać przez większą część dnia.

Marsz od ronda Dmowskiego do Pałacu Prezydenckiego

Pierwsze zgromadzenie zaplanowano przy rondzie Romana Dmowskiego. Zbiórka uczestników ma rozpocząć się o godzinie 11:00.

Następnie uczestnicy przejdą trasą:

Marszałkowska
Królewska
Plac marsz. Józefa Piłsudskiego
Królewska
Krakowskie Przedmieście

Zobacz również:

Przemarsz zakończy się przed Pałacem Prezydenckim przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Zakończenie wydarzenia zaplanowano około godziny 19:00.

Marsz z Placu Unii Lubelskiej

Drugie zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 na Placu Unii Lubelskiej.

Trasa przemarszu obejmie ulice:

Marszałkowska
Piękna
Wiejska
Plac Trzech Krzyży
Nowy Świat

Uczestnicy dotrą do ronda generała Charles’a de Gaulle’a. Zakończenie wydarzenia zgłoszono na godzinę 18:00.

Objazdy dla tramwajów i autobusów

W czasie przemarszów możliwe będą duże utrudnienia dla komunikacji miejskiej. W przypadku problemów z przejazdem wiele linii tramwajowych i autobusowych zostanie skierowanych na trasy objazdowe.

Zmiany mogą objąć między innymi tramwaje linii:

4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24 oraz linię K.

Objazdami mogą zostać także skierowane autobusy linii:

106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 166, 175, 178, 180, 502, 503, 507, 514, 517, 520, 521 i 525.

Zmiany na trasach tramwajów

Część tramwajów zakończy kursy wcześniej niż zwykle. W przypadku większych utrudnień tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyć trasy na placu Starynkiewicza.

Na Pradze linie 7 i 22 pojadą do ronda Wiatraczna przez aleję Waszyngtona. Z kolei linie 9 i 24 zostaną skierowane do pętli przy alei Zielenieckiej.

Co to oznacza dla mieszkańców

Kierowcy powinni przygotować się na czasowe zamknięcia ulic w centrum miasta. Największe utrudnienia mogą wystąpić w rejonie Marszałkowskiej, Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu oraz placu Trzech Krzyży.

Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ trasy linii mogą być zmieniane w zależności od sytuacji na ulicach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl