Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotuj się. Zacznie się w niedzielę
W najbliższą niedzielę 8 marca w centrum Warszawy odbędą się dwa duże zgromadzenia publiczne z przemarszami ulicami Śródmieścia. Oznacza to zamknięcia dróg, utrudnienia w ruchu oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego powinni przygotować się na objazdy i skrócone trasy wielu linii.
Utrudnienia mogą potrwać przez większą część dnia.
Marsz od ronda Dmowskiego do Pałacu Prezydenckiego
Pierwsze zgromadzenie zaplanowano przy rondzie Romana Dmowskiego. Zbiórka uczestników ma rozpocząć się o godzinie 11:00.
Następnie uczestnicy przejdą trasą:
Marszałkowska
Królewska
Plac marsz. Józefa Piłsudskiego
Królewska
Krakowskie Przedmieście
Przemarsz zakończy się przed Pałacem Prezydenckim przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Zakończenie wydarzenia zaplanowano około godziny 19:00.
Marsz z Placu Unii Lubelskiej
Drugie zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 na Placu Unii Lubelskiej.
Trasa przemarszu obejmie ulice:
Marszałkowska
Piękna
Wiejska
Plac Trzech Krzyży
Nowy Świat
Uczestnicy dotrą do ronda generała Charles’a de Gaulle’a. Zakończenie wydarzenia zgłoszono na godzinę 18:00.
Objazdy dla tramwajów i autobusów
W czasie przemarszów możliwe będą duże utrudnienia dla komunikacji miejskiej. W przypadku problemów z przejazdem wiele linii tramwajowych i autobusowych zostanie skierowanych na trasy objazdowe.
Zmiany mogą objąć między innymi tramwaje linii:
4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24 oraz linię K.
Objazdami mogą zostać także skierowane autobusy linii:
106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 166, 175, 178, 180, 502, 503, 507, 514, 517, 520, 521 i 525.
Zmiany na trasach tramwajów
Część tramwajów zakończy kursy wcześniej niż zwykle. W przypadku większych utrudnień tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyć trasy na placu Starynkiewicza.
Na Pradze linie 7 i 22 pojadą do ronda Wiatraczna przez aleję Waszyngtona. Z kolei linie 9 i 24 zostaną skierowane do pętli przy alei Zielenieckiej.
Co to oznacza dla mieszkańców
Kierowcy powinni przygotować się na czasowe zamknięcia ulic w centrum miasta. Największe utrudnienia mogą wystąpić w rejonie Marszałkowskiej, Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu oraz placu Trzech Krzyży.
Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ trasy linii mogą być zmieniane w zależności od sytuacji na ulicach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.